En hızlı büyüyen ticari Renault
Renault, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafın¬dan bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “ODMD Gladyatörleri Ödülleri”nde “Satış” katego¬risinde ödüle layık görüldü. Renault, bü-yük ilgili gören hafif ticari araçlarıyla 2022 yılında yüzde 100’lük büyüme yakalaya¬rak “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Markası” seçildi.
“sahibinden.com Özel Ödülü”nün de verildiği törende Renault Clio, “B Segmentinde En Çok İlgi Gören 2. El Araç” kategorisinin kazananı oldu.
Renault Express Combi ve Express Van, Renault markasının üstün özelliklerinden yararlanarak, tüm bireysel ve ticari ihtiyaçlara cevap veriyor. Express Combi, 800 litre ile geniş bagaj hacmi ve 71,6 cm’lik sürgülü yan kapı açıklığıyla sınıfında iddialı özellikler sunuyor. Express Van ise 1,91 m yükleme uzunluğuna sahip 3,3 m3’lük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla segmentinin en geniş yükleme alanını sunuyor.
Nisan ayında satışa sunulan yenilenen Renault Trafic, tüm versiyonlarıyla farklı kullanım gereksinimlerine hitap ediyor. Panelvan ve Combi 5+1’de sunulan düz vites versiyonların yanı sıra; Trafic Combi 5+1 ve Trafic Combi 8+1’de sunulan otomatik vites seçenekleri, pazardaki artan otomatik vites talebine cevap veriyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik versiyonlarıyla sınıfına yön veren model; güçlü görünüme sahip dış tasarımı, geniş taşıma kapasitesi, optimize iç mekân ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle kullanıcılarla buluşuyor.
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