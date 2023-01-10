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En hızlı büyüyen ticari Renault

Renault, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafın¬dan bu yıl 13’üncüsü düzenlenen “ODMD Gladyatörleri Ödülleri”nde “Satış” katego¬risinde ödüle layık görüldü. Renault, bü-yük ilgili gören hafif ticari araçlarıyla 2022 yılında yüzde 100’lük büyüme yakalaya¬rak “Yılın En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Markası” seçildi.

Sektörel Haberler 10.01.2023, 00:06
En hızlı büyüyen ticari Renault

“sahibinden.com Özel Ödülü”nün de verildiği törende Renault Clio, “B Segmen­tinde En Çok İlgi Gören 2. El Araç” katego­risinin kazananı oldu.

Renault Express Combi ve Express Van, Renault markasının üstün özellikle­rinden yararlanarak, tüm bireysel ve ti­cari ihtiyaçlara cevap veriyor. Express Combi, 800 litre ile geniş bagaj hacmi ve 71,6 cm’lik sürgülü yan kapı açıklığıyla sı­nıfında iddialı özellikler sunuyor. Express Van ise 1,91 m yükleme uzunluğuna sa­hip 3,3 m3’lük yükleme hacmiyle ve 48 litre kabin içi saklama alanıyla segmenti­nin en geniş yükleme alanını sunuyor.

Nisan ayında satışa sunulan yenile­nen Renault Trafic, tüm versiyonlarıyla farklı kullanım gereksinimlerine hitap ediyor. Panelvan ve Combi 5+1’de sunu­lan düz vites versiyonların yanı sıra; Tra­fic Combi 5+1 ve Trafic Combi 8+1’de su­nulan otomatik vites seçenekleri, pazardaki artan otomatik vites talebine cevap veriyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik versiyonlarıyla sınıfına yön veren model; güçlü görünüme sahip dış tasarımı, geniş taşıma kapasitesi, optimize iç mekân ve gelişmiş güvenlik özellikleriyle kullanıcı­larla buluşuyor.

#Renault #ODMD #otomotiv
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