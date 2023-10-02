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Elektrik sektörü paydaşları buluştu
Sektörel Haberler 02.10.2023, 19:09
Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği (ETMD) Bursa Temsilciği, sektörün paydaşlarını bir organizasyonda buluşturdu. Elektrik sektörünün paydaşlarının da hazır bulunduğu ETMD’nin organizasyonuna; BTSO Meclis Üyesi Abdullah Gencer, EMO Başkan Vekili Ferit Günay, Gemlik Belediyesi Meclis Başkanı Emir Birgün, ETMD Kurucu Üyesi Tahsin Yüksel Armağan, ETMD Başkanı Cemil Topak, KALDER Başkanı Emin Direkçi, GESİAD Başkan Yardımcısı Tolga Papatya ve çok sayıda üye katıldı.
ETMD Bursa Temsilcisi ve Limadem Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber, “Mesleğimizi layık olduğu seviyelere yükseltmek, derneğimizin ve meslektaşlarımızın birlikte yürüteceği temel faaliyetlerden biridir.” dedi.
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