Elektrik sektörü paydaşları buluştu

Elektrik Tesisat Mühendisleri Der­neği (ETMD) Bursa Temsilciği, sektörün paydaşlarını bir organizasyonda buluşturdu. Elektrik sektörünün paydaşlarının da hazır bulunduğu ETMD’nin organizasyonuna; BTSO Meclis Üyesi Ab­dullah Gencer, EMO Başkan Vekili Ferit Gü­nay, Gemlik Belediyesi Meclis Başkanı Emir Birgün, ETMD Kurucu Üyesi Tahsin Yüksel Armağan, ETMD Baş­kanı Cemil Topak, KALDER Başkanı Emin Direkçi, GESİAD Baş­kan Yardımcısı Tolga Papatya ve çok sayıda üye katıldı.

ETMD Bursa Temsil­cisi ve Limadem Elek­trik Yönetim Kurulu Başkanı Olgun Şafak Karabiber, “Mesleği­mizi layık olduğu sevi­yelere yükseltmek, der­neğimizin ve meslektaşlarımızın bir­likte yürüteceği temel faaliyetlerden biridir.” dedi.