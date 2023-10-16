BUÜ-Ermaksan işbirliği artarak devam edecek

Haziran ayında göreve atanmasının ardından üniversitedeki temel çalışma prensiplerini Araştırma Üniversitesi vizyonu doğrultusunda güncelleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yıl­maz, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilme­sine odaklandı.

Bu hedefle iş dünyası temsilcileriyle daha yoğun bir iletişim ortamı sağlamak isteyen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, şehirdeki sanayicilerin bir­çoğu ile yakın temaslarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan’ı ağırlayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurumlar arasındaki işbirliğinin gelişti­rilmesi mesajını Ahmet Özkayan ile paylaştı.

Sahip oldukları “Araştırma Üniversitesi” viz­yonu doğrultusunda, firma ile geçmişte yapılan işbirliklerinin sürdürülmesini ve yeni dönemde daha yoğun bir ortak çalışma kültürü oluşturul­ması için çalışacaklarını söyleyen Rektör Yılmaz, ziyaretle ilgili olarak; “Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde Bursa’nın köklü firmalarından Er­maksan ile geçmişte yapılan projeleri değerlendirdik.

Genel Müdür Sayın Ahmet Özkayan ile yeni dö­nemde işbirliğinin daha da geliştirilmesi konu­sunda fikir birliğine vardık. İnşallah önceki dönemde olduğu gibi her zaman yanımızda duran Ermaksan ile çok daha özel projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.