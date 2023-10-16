BUÜ-Ermaksan işbirliği artarak devam edecek
Bursa sanayisinin köklü kuruluşları arasında yer alan Ermaksan’ın Genel Müdürü Ahmet Özkayan, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret etti.
Haziran ayında göreve atanmasının ardından üniversitedeki temel çalışma prensiplerini Araştırma Üniversitesi vizyonu doğrultusunda güncelleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine odaklandı.
Bu hedefle iş dünyası temsilcileriyle daha yoğun bir iletişim ortamı sağlamak isteyen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, şehirdeki sanayicilerin birçoğu ile yakın temaslarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan’ı ağırlayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurumlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi mesajını Ahmet Özkayan ile paylaştı.
Sahip oldukları “Araştırma Üniversitesi” vizyonu doğrultusunda, firma ile geçmişte yapılan işbirliklerinin sürdürülmesini ve yeni dönemde daha yoğun bir ortak çalışma kültürü oluşturulması için çalışacaklarını söyleyen Rektör Yılmaz, ziyaretle ilgili olarak; “Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde Bursa’nın köklü firmalarından Ermaksan ile geçmişte yapılan projeleri değerlendirdik.
Genel Müdür Sayın Ahmet Özkayan ile yeni dönemde işbirliğinin daha da geliştirilmesi konusunda fikir birliğine vardık. İnşallah önceki dönemde olduğu gibi her zaman yanımızda duran Ermaksan ile çok daha özel projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.
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