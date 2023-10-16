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BUÜ-Ermaksan işbirliği artarak devam edecek

Bursa sanayisinin köklü kuruluşları arasında yer alan Ermaksan’ın Genel Müdürü Ahmet Özkayan, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret etti.

Sektörel Haberler 16.10.2023, 18:57
BUÜ-Ermaksan işbirliği artarak devam edecek

Haziran ayında göreve atanmasının ardından üniversitedeki temel çalışma prensiplerini Araştırma Üniversitesi vizyonu doğrultusunda güncelleyen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yıl­maz, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilme­sine odaklandı.

Bu hedefle iş dünyası temsilcileriyle daha yoğun bir iletişim ortamı sağlamak isteyen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, şehirdeki sanayicilerin bir­çoğu ile yakın temaslarda bulunmaya devam ediyor. Son olarak Ermaksan Genel Müdürü Ahmet Özkayan’ı ağırlayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kurumlar arasındaki işbirliğinin gelişti­rilmesi mesajını Ahmet Özkayan ile paylaştı.

Sahip oldukları “Araştırma Üniversitesi” viz­yonu doğrultusunda, firma ile geçmişte yapılan işbirliklerinin sürdürülmesini ve yeni dönemde daha yoğun bir ortak çalışma kültürü oluşturul­ması için çalışacaklarını söyleyen Rektör Yılmaz, ziyaretle ilgili olarak; “Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde Bursa’nın köklü firmalarından Er­maksan ile geçmişte yapılan projeleri değerlendirdik.

Genel Müdür Sayın Ahmet Özkayan ile yeni dö­nemde işbirliğinin daha da geliştirilmesi konu­sunda fikir birliğine vardık. İnşallah önceki dönemde olduğu gibi her zaman yanımızda duran Ermaksan ile çok daha özel projelere imza atmaya devam edeceğiz” dedi.

#BUÜ #Ermaksan
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