Bursateknopark Projesine 250 bin Euro destek

Bursateknopark, firmaların yenilik ve rekabet gücünü artırmada kritik rol üstlenirken, üniversite-sanayi iş birliğini teşvik ederek Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeye devam ediyor.

Hem Ar-Ge ofisleri hem de kuluçka kısımlarında genişleme konusunda gerekli projeleri yürüterek, firma sayısını en az 3 katına çıkartmayı hedefleyen Bursateknopark, ERASMUS- KA220-ADU Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. 2 yıl sürecek olan 250 bin Euro destekli “Enhancement of Incubators' International Entrepreneurship and Trade Abilities in Digital Platform” (ENTRANT) projesi, 6 partner ve 2 yardımcı ortaktan oluşuyor.

Bursateknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu’nun liderliğindeki proje ekibinde; Prof. Dr. Hilal Yıldırır Keser, Prof. Dr. Gökçe Çiçek Ceyhun, Dr. Öğretim Üyesi Göksel Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Meral Öztürk, Öğretim Görevlisi Dr. Atike Köken, Dr. Oya Güler, Havanur Yılmaz, Ayşenur Sığındere ve Yasemin Aktoprak yer alıyor.

Dijital Ortamda Eğitimler, Mentorlükler

Teknoparklardaki kuluçkaların girişimcilik, dijital bilgi ve beceri düzeyleri desteklenecek olan ENTRANT projesi ile ticarete yeni başlayan kuluçka merkezlerindeki şirketlerin, girişimcilik desteğine ihtiyaç duyan kooperatiflerin ve start-up'ların sürdürülebilirliğini destekleyen dijital bir ortam sağlanacak. Proje içerisinde kuluçka firmaları için özel olarak hazırlanacak dijital platformda, kapsamlı eğitimler ve mentorlükler sağlanmak üzere altyapı oluşturulacak ve uygulamalar gerçekleştirilecek. Aynı zamanda projedeki sinerjinin arttırılması ve iyi uygulama örneklerinin incelenmesi amacıyla ortakların bir araya gelmesi sağlanacak.