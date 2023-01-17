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30 ülkeden 200 yabancı alıcı Bursa firmalarıyla görüştü

BTSO ihracat odaklı projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün en önemli üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da BTSO liderliğinde yürütülen 2 ayrı UR-GE Projesi kapsamında 30 ülkeden yaklaşık 200 yabancı alıcı Bursalı firmalarla işbirliği masasında buluştu.

Sektörel Haberler 17.01.2023, 00:13
30 ülkeden 200 yabancı alıcı Bursa firmalarıyla görüştü

BTSO tarafından Ti­caret Bakanlığı des­tekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projesi, fir­maların ihracat odaklı büyümesine ivme kazan­dırmaya devam ediyor. BTSO’nun liderliğinde düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştiril­mesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) ile firmalar hem ihraca­tını hem de katma değerli üreti­mini artırıyor. UR-GE üyesi 50 firma, BTSO Ana Hizmet Bina­sı’nda düzenlenen B2B organizas­yonunda yabancı alıcılarla bir araya geldi.

Dünyanın dört bir yanından katılım

Özellikle Avrupa Birliği ülkele­rinde yaşanan resesyon süre­cinde alternatif pazarlardan katılımcıların yoğun ilgi göster­diği alım heyeti etkinliği bine yakın iş görüşmesiyle tamam­landı. Alım heyetinde Libya’dan İngiltere’ye, Kazakistan’dan Mı­sır’a kadar farklı coğrafyalardan yer alan katılımcılar, Bursa’daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sek­tör temsilcileriyle yeni ticaret köprüleri oluşturdular.

“Firmalarımız dünyanın her yerine ürün satıyor”

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, gerçekleşti­rilen alım heyeti programlarıyla sektörün ihracatına önemli katkı sağlandığını söyledi. Bebe-çocuk ve giyim sektöründe 30 ülkeden yaklaşık 200 alıcıyı Bursalı firma­larla buluşturduklarını kaydeden İsmail Kuş, “Sektörümüzün dün­yaya açılmasında ve son yıllarda elde edilen ihracat başarı­larında UR-GE projeleri­mizin çok önemli katkıları var. Yaptığımız çalışmalar ile ciddi bir ta­nıtım ağı ile beraber dün­yanın her yerine ürün satar hale geldik. Ürün ve ülke çeşitliliğini de artıra­rak olası krizlerin etkile­rini en aza indirmeyi sağlıyoruz” dedi.

“Bursa’daki üretimin yabancı müşterilerle buluşması çok önemli”

BTSO UR-GE üyesi Özlem Cam­baz, firma olarak değişen dünya düzenine uyum sağlayarak üre­timlerini planladıklarını söyledi. Cambaz, “Böylesine nitelikli orga­nizasyonların olması bizim açı­mızdan oldukça faydalı. Bursa’da çok büyük bir üretim altyapısı var. Bu potansiyelin harekete ge­çirilmesi adına BTSO önemli bir li­derlik üstleniyor. Yabancı müşterilerimizle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Önceki yıllarda ol­duğu gibi bu görüşmelerden de yeni ticaret fırsatları doğacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“Beklentilerimizin üzerinde bir etkinlik oldu”

BTSO UR-GE üyesi Ahmet Mus­tafa Işıkcan, bu tarz organizas­yonların ülke ihracatına da önemli katkılar sağladığını ifade ederek, “Beklentilerimizin üze­rinde bir etkinlik oldu. Avru­pa’dan gelen müşterilerimizle ikili iş görüşmelerimizi gerçekleş­tirdik. Verimli bir organizasyonu geride bıraktık. Başta BTSO olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

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