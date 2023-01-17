30 ülkeden 200 yabancı alıcı Bursa firmalarıyla görüştü
BTSO ihracat odaklı projelerini tüm hızıyla sürdürüyor. Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün en önemli üretim merkezlerinden biri olan Bursa’da BTSO liderliğinde yürütülen 2 ayrı UR-GE Projesi kapsamında 30 ülkeden yaklaşık 200 yabancı alıcı Bursalı firmalarla işbirliği masasında buluştu.
BTSO tarafından Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörü UR-GE Projesi, firmaların ihracat odaklı büyümesine ivme kazandırmaya devam ediyor. BTSO’nun liderliğinde düzenlenen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (UR-GE) ile firmalar hem ihracatını hem de katma değerli üretimini artırıyor. UR-GE üyesi 50 firma, BTSO Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen B2B organizasyonunda yabancı alıcılarla bir araya geldi.
Dünyanın dört bir yanından katılım
Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde yaşanan resesyon sürecinde alternatif pazarlardan katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği alım heyeti etkinliği bine yakın iş görüşmesiyle tamamlandı. Alım heyetinde Libya’dan İngiltere’ye, Kazakistan’dan Mısır’a kadar farklı coğrafyalardan yer alan katılımcılar, Bursa’daki bebe ve çocuk konfeksiyonu sektör temsilcileriyle yeni ticaret köprüleri oluşturdular.
“Firmalarımız dünyanın her yerine ürün satıyor”
BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, gerçekleştirilen alım heyeti programlarıyla sektörün ihracatına önemli katkı sağlandığını söyledi. Bebe-çocuk ve giyim sektöründe 30 ülkeden yaklaşık 200 alıcıyı Bursalı firmalarla buluşturduklarını kaydeden İsmail Kuş, “Sektörümüzün dünyaya açılmasında ve son yıllarda elde edilen ihracat başarılarında UR-GE projelerimizin çok önemli katkıları var. Yaptığımız çalışmalar ile ciddi bir tanıtım ağı ile beraber dünyanın her yerine ürün satar hale geldik. Ürün ve ülke çeşitliliğini de artırarak olası krizlerin etkilerini en aza indirmeyi sağlıyoruz” dedi.
“Bursa’daki üretimin yabancı müşterilerle buluşması çok önemli”
BTSO UR-GE üyesi Özlem Cambaz, firma olarak değişen dünya düzenine uyum sağlayarak üretimlerini planladıklarını söyledi. Cambaz, “Böylesine nitelikli organizasyonların olması bizim açımızdan oldukça faydalı. Bursa’da çok büyük bir üretim altyapısı var. Bu potansiyelin harekete geçirilmesi adına BTSO önemli bir liderlik üstleniyor. Yabancı müşterilerimizle görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Önceki yıllarda olduğu gibi bu görüşmelerden de yeni ticaret fırsatları doğacağına inanıyoruz” diye konuştu.
“Beklentilerimizin üzerinde bir etkinlik oldu”
BTSO UR-GE üyesi Ahmet Mustafa Işıkcan, bu tarz organizasyonların ülke ihracatına da önemli katkılar sağladığını ifade ederek, “Beklentilerimizin üzerinde bir etkinlik oldu. Avrupa’dan gelen müşterilerimizle ikili iş görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Verimli bir organizasyonu geride bıraktık. Başta BTSO olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.
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