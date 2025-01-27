Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Rising City & Yapı ve Yaşam Fuarı, 21-23 Şubat 2025 tarihleri arasında Bursa Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açacak. Fuar; inşaat, gayrimenkul, yapı malzemeleri, dekorasyon ve teknolojileri gibi sektörlerin önde gelen firmalarını ve uzmanlarını bir araya getirecek.

140.000 m²'lik fuar alanında, katılımcılar en yeni ürün ve teknolojileri sergilerken, sektör profesyonelleri için önemli bir iş ağı oluşturma fırsatı sunulacak. Trend Alanı gibi özel bölümlerle, geleceğin yapı çözümleri, sürdürülebilir mimari ve enerji verimliliği gibi konularda yenilikçi uygulamalar tanıtılacak. Ayrıca, sektör temsilcilerinin bilgi ve deneyim paylaşacağı seminerler ve panel oturumları da düzenlenecek.

Ziyaret saatleri

Fuar, 21 ve 22 Şubat'ta saat 10.00-18.00, 23 Şubat'ta ise saat 10.00-17.00 arasında ziyaret edilebilecek. Rising City, hem profesyoneller hem de sektörle ilgilenenler için bir bilgi ve iş birliği platformu sunmayı hedefliyor.