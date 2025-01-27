Network Fuarcılık’ın 2018’den bu yana gerçekleştireceği 22. fuar olacak BUCOS 5. Kozmetik ve Güzellik Fuarına Bursa’nın yanı sıra Edirne’den Diyarbakır’a kadar 11 farklı ilden kozmetik ve medikal ürün, cihaz ile hizmet üreten 45 firma iştirak edecek.

Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği (BESDER), Bursa Kuaförler Odası ve Bursa Berberler Odası tarafında desteklenen BUCOS Fuarı, güzellik ve kozmetik sektörü içinde yer alan tüm tarafları buluşturacak. 7-8-9 Şubat tarihlerinde üç gün sürecek olan ve 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek fuar süresince her gün gerçekleştirilecek çeşitli etkinlerde sektör temsilcileri bir araya gelecek. Bu etkinlikler kapsamında, erkek makyajı, saç şovlar ve cilt bakım uygulamaları ile güzellik ve estetik sektörüne yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak.

Kozmetik ve güzellik sektörünü buluşturacak

Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilecek BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı ile ilgili bilgi veren Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, “Kozmetik ve güzellik sektörü her geçen gün büyüyor. Haliyle kozmetik ve güzellik sektörüne yönelik ürün ve hizmet arz eden kozmetik, makyaj firmaları, medikal ürün ve cihaz firmaları, cilt ve saç bakım firmaları, kuaför ve berber ürün firmaları ve güzellik akademileri kendilerini tanıtmak istiyorlar. BUCOS 5. Kozmetik ve Güzellik Fuarımızı da bu yaklaşımla gerçekleştiriyoruz. Fuarımıza, güzellik uzmanları, estetisyenler, kuaför ve berberler, doktorlar, dermotologlar, eczacılar, diyetisyenler ve sektöre ilgi duyan halkımızı da fuara ziyaretçi olarak bekliyoruz” dedi.