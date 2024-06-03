Fuarda özel olarak tasarlanan standı ve deneyim alanıyla dikkat çeken firma, çevresel çözümler alanında hayata geçirdiği Depozito İade Makineleri (DİM) ve Mobil İade Merkezi projeleri hakkında ziyaretçilerine önemli bilgiler aktardı. REVEGO'nun bu yenilikçi yaklaşımı, çevre teknolojileri alanında Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

REVEGO’nun çevresel çözümler kapsamında ilk etapta tasarlamış olduğu “Depozito İade Makinelerinin (DİM)” amacı; kullanılmış PET, cam ve plastik içecek ambalajlarını doğru tanımlayarak toplamak ve tüketiciye depozito bedelini iade etmek. Tüketici, ürün depozitosunu geri alırken çevreye katkı sağlayarak karbon ayak izini azaltıyor ve sürdürülebilirliğe destek oluyor. Boş içecek ambalajları, Depozito İade Makinelerine atılırken üzerindeki özel barkod okunarak görüntü ve ağırlık ile eşleştiriliyor. Ambalajlar bilgilerine göre ayrıştırılıyor ve minimum hacim için ezilerek ya da kırılarak depolanıyor. Tüketiciye de fiş, cep cüzdan veya karta yükleme aracılığıyla depozito bedeli iade ediliyor. Nihayetinde yüzde 90 doğaya salınan bu ambalajların toplanarak ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.