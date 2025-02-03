AYDIN DAĞTEKİN-GÖKSEL BAŞARAN

Dünya moda ve tekstil endüstrisinin merakla beklediği iki önemli fuar, Premiere Vision Paris ve Texworld Paris, Şubat 2025'te yeniden kapılarını açıyor. Hazır giyimden kumaşa, aksesuardan tasarıma kadar sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirecek bu etkinlikler, Paris'te adeta bir moda şöleni yaşatacak. Premiere Vision ve Texworld, her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün en önemli oyuncularını ağırlayacak.

Première Vision Paris, 11-13 Şubat 2025 tarihlerinde Paris Nord – Villepinte Parc des Expositions fuar alanında gerçekleşecek. Bu etkinlik, kumaş, deri, aksesuar, iplik ve tasarım gibi moda endüstrisinin farklı alanlarından katılımcıları bir araya getiriyor. Geçmiş yıllarda 118 ülkeden 1.600 katılımcı ve 60.000 ziyaretçiyi ağırlayan fuar, sürdürülebilir moda, dijital yenilikler ve ileri tekstil teknolojileri gibi konuları ön plana çıkarıyor.

Texworld Paris ise 10-12 Şubat 2025 tarihleri arasında düzenlenecek. Bu fuar, tekstil, kumaş ve ev tekstili sektörlerindeki üreticileri ve alıcıları bir araya getirerek, geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Önceki etkinliklerde 25 ülkeden 1.300 şirket ve 8.000 ziyaretçiyi ağırlayan Texworld Paris, uluslararası katılımcılar arasında İngiltere, İtalya, Türkiye ve İspanya gibi ülkelerden firmaları barındırıyor.

Bursa çıkarma yapacak

Üreticiler, tasarımcılar, alıcılar ve sektör profesyonelleri, en son trendleri ve yenilikleri keşfetmek için Paris'e akın edecek. Fuarlarda, kumaşlar, iplikler, aksesuarlar, hazır giyim ürünleri, deri ürünleri ve daha birçok farklı ürün sergilenecek.

Türkiye, özellikle sektörün önemli üretim ve ihracat merkezlerinden Bursa, bu fuarlarda önemli bir temsil gücüne sahip. Geçmiş yıllarda, Première Vision Fuarı'nda 52'si Bursa'dan olmak üzere 210 Türk firması, Texworld Fuarı'nda ise 38'i Bursa'dan olmak üzere 97 Türk firması stant açtı. Bu yıl Texworld’e 23’ü Bursalı olmak üzere Türkiye’den 59 firma, Premiere Vision’a da 53’ü Bursa’dan olmak üzere Türkiye genelinde 202 firma katılıyor. Özellikle Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve KFA Fuarcılık gibi kuruluşlar, firmaların bu fuarlara katılımını desteklemek amacıyla organizasyonlar düzenliyor. Bursa'nın tekstil sektöründeki önemli oyuncuları fuarda yer alarak, hem yeni iş bağlantıları kuracak hem de sektördeki son gelişmeleri yakından takip edecek.

Sektöre yön veriyor

Bu yılki fuarlara da yoğun bir ziyaretçi katılımı bekleniyor. Geçtiğimiz yıllardaki başarıları göz önüne alındığında, Premiere Vision ve Texworld'ün bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Premiere Vision ve Texworld fuarları, hazır giyim ve tekstil sektörü için büyük önem taşıyor. Bu fuarlar sayesinde sektördeki son trendler belirleniyor, yeni iş bağlantıları kuruluyor ve sektörün geleceği şekilleniyor. Fuarlara katılan firmalar, ürünlerini sergileyerek potansiyel müşterilere ulaşma imkanı buluyor. Aynı zamanda, sektördeki diğer oyuncularla da iletişim kurarak iş birliği fırsatlarını değerlendiriyor.