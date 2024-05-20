Otomotiv sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren çalıştayın ilk gününde, sektörde yaşanan son gelişmeler değerlendirildi. Çalıştayın ikinci gününde ise konsey üyelerinin oluşturduğu çalışma grupları ‘Dijitalleşme’, ‘Markalaşma’, ‘Yönetişim’ ve ‘Sürdürülebilirlik’ başlıklarıyla gerçekleştirilen oturumlara katıldı. Sektörün rekabetçiliğinin artırılması ve yol haritasının belirlenmesinin amaçlandığı çalıştaya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO Otomotiv Konseyi Başkanı Rengin Eren, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve konsey üyeleri katıldı.

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, “Otomotiv sektörünü, bugün sadece araçların üretimi ve satışıyla değil, aynı zamanda mobilite çözümleri, sürdürülebilirlik ve dijitalleşme gibi alanlardaki yeniliklerle de tanımlamak durumundayız” dedi.

Otomotiv Konsey Başkanı Rengin Eren, “Otomotiv sektörü de günümüzde hızla değişen teknolojik trendlerle birlikte büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Yeniliklere ayak uyduramayan firmalar, pazarda rekabet gücünü kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak” diye konuştu.

OİB Başkanı Baran Çelik

OİB Başkanı Baran Çelik de, konuşmasında şunları kaydetti:

“Otomotiv endüstrimiz ülkemizin ihracat şampiyonu konumunda yer alıyor. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin kuruluşunun yüzüncü yılında 35 milyar dolar ile rekor ihracat rakamına ulaştık. Bu yıl hedefimiz bu rakamın üzerine çıkarak rekor yenilemek olacak. Diğer taraftan sektör olarak dijital ve yeşil dönüşüme hazırlanıyoruz. Gündemimizdeki en önemli konulardan birisi Avrupa Yeşil Mutabakatı neticesinde karşılaşacağımız karbon vergisi. 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren mali yükümlülük getirmeyen bir geçiş dönemi başladı. Bu geçiş dönemini iyi değerlendirip gerekli önlemleri alarak karbon vergisine ilişkin hazırlıklarımızı tamamlamalıyız.”