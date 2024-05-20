Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması (OGTY) Girişimci Sanayici Buluşmaları etkinliği, Ege İhracatçı Birlikleri katkılarıyla İzmir’de gerçekleştirildi.

İzmir’in önde gelen sanayicileri ile OGTY’nin yenilikçi girişimcilerini buluşturması bakımından büyük önem taşıyan etkinlik, İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve İzQ Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kızılgüneşler ev sahipliğinde OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, OGTY Komitesi Başkanı Ömer Burhanoğlu ve İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş ile çok sayıda sanayici ve girişimcinin katılımıyla düzenlendi. İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezinde düzenlenen etkinlik programında, OGTY girişimci sunumları yapıldı.

OGTY bu yıl İzmir’de düzenlenecek ve 3 milyon TL ödül verilecek

OİB’in 2012 yılından bu yana Ticaret Bakanlığı himayesi ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde düzenlediği OGTY, bu yıl Şehir içi Hareketlilik” teması ile 23 Ekim tarihinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde gerçekleştirilecek. OGTY’de bu yıl mobilite ekosistemini oluşturan otonom araçlar, paylaşımlı araçlar, nesnelerin interneti gibi hayatı hızla etkilemeye başlayan ve sektörün geleceğini belirleyecek yenilikçi teknoloji projeleri yarışacak. Bu yıl dereceye giren ilk beş projeye toplam 3 milyon TL nakdi ödülün dağıtılacağı OGTY’de, Patent Tescili Ödülü, Yurtdışı Eğitim Desteği ve ayrıca İTÜ Çekirdek Kuluçka Programına Katılım Hakkı da verilecek.

Rekor tazelemek istiyoruz

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Amacımız sektörde yaşanan bu gelişmelere ve OGTY projelerine ülkemiz sanayicisinin ilgisinin artırmasını sağlamak. İzmirli değerli sanayicilerimizden beklentimiz her yıl yarışmamıza büyük ilgi gösteren girişimcilere sahip çıkmanız, onlara destek olmanız, yol göstermeniz. Otomotiv sanayicilerimizde büyük bir birikim ve tecrübe var. Bu tecrübe ve birikimi gençlerimizin yenilikçi fikirleri ile birleştirebilirsek otomotiv endüstrimizin geleceğini garanti altına alabiliriz” dedi.

Türkiye otomotiv sektörü olarak ihracat şampiyonu olan, son 18 yılda 77,5 milyar dolar dış ticaret fazlası veren, istihdam ve katma değer başta olmak üzere pek çok yönden ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan bir endüstri konumunda olduklarını belirten Baran Çelik “Yüksek üretim kalitesi ile başta gelişmiş Batılı ülkeler olmak üzere tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasite ve seviyede yer alıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100.yılında 35 milyar dolarlık rekor ihracata ulaştık. Bu yıl ocak-nisan döneminde de otomotiv ihracatımız yüzde 5 artışla ve 11 milyar 876 dolara ulaştı. Bu yıl da hedefimiz geçen yılki ihracatın üzerine çıkarak rekor tazelemek olacak” diye konuştu.