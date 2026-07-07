HIDIRCAN KAYA-BURAK TAŞ

Bursa’da güçlü bir konuma sahip olan otomotiv yan sanayi sektörü; yeni teknolojilere ve elektrikli araç dönüşümüne Ar-Ge, yeni fabrika yatırımları ve yüksek katma değerle öncü oluyor.

Otomotiv yan sanayi sektörü, küresel ekonomik dalgalanmalara, jeopolitik risklere ve hızla değişen mobilite anlayışına rağmen büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Günümüzde otomobillerin hayatın vazgeçilmez bir parçası olması, sektöre olan ihtiyacı her geçen gün artırırken uzun vadeli büyüme potansiyelini de koruyor.

Bu dönüşümün ve yapının merkezi olan Bursa’da sürdürülebilir büyüme, ancak üretim altyapısını güçlendiren ve teknolojiye yatırım yapan şirketlerle mümkün hale gelirken, Bursa'daki sanayi tesisleri kapasite artırıcı yeni fabrika yatırımlarıyla bu değişime öncülük ediyor. Üretim süreçlerinde verimliliği artıran ve yüksek kalite standartlarını benimseyen Bursa otomotiv firmaları küresel pazarda öne çıkıyor. Bursa otomotiv yan sanayisi; köklü üretim tecrübesi, nitelikli iş gücü, metal ve plastik parça üretimi gibi yüksek uzmanlık gerektiren alanlardaki devasa bilgi birikimiyle dünyanın en önemli tedarik merkezlerinden biri konumunda bulunuyor.

Elektrikli araçlar dönüşümü hızlandırıyor

Otomotiv dünyası teknolojik dönüşümün en hızlı yaşandığı dönemlerden birine şahitlik ediyor. Özellikle elektrikli araçlar, bağlantılı sistemler ve yeni nesil mobilite çözümleri, ürün geliştirme süreçlerini doğrudan şekillendiriyor. Türkiye'nin otomotiv üssü Bursa hem ana sanayiye yakınlığı hem de elektrikli araç teknolojilerine hızla entegre olan yan sanayisiyle bu değişimin merkezinde yer alıyor.

Günümüzde yalnızca geleneksel yöntemlerle üretim yapmak küresel pazarda tutunmak için yeterli olmuyor. Kalite, güçlü mühendislik altyapısı, sürdürülebilirlik ve hızlı tedarik kabiliyeti küresel rekabette belirleyici temel unsurlar haline gelirken, kentin değişen sektör dinamiklerine hızlı uyum sağlayabilen esnek sanayi yapısının uluslararası pazarlardaki avantajı korumada kritik rol oynadığı vurgulanıyor.

Yüksek girdi maliyetleri engel

Bursa otomotiv yan sanayisi yüksek üretim kalitesiyle parmakla gösterilse de küresel pazardaki gücünü koruyabilmesi için aşması gereken ciddi yapısal zorluklar bulunuyor. Özellikle yüksek girdi maliyetleri, enerji fiyatları ve finansman giderleri gibi üretim maliyetlerinin artması, ihracatçı firmaların fiyat rekabetini zorlaştırırken yeni yatırımların önünde de önemli bir set oluşturuyor.

Sektörün geleceğe daha güvenle bakabilmesi ve küresel pazardaki konumunu tahkim edebilmesi için üretim maliyetlerini dengeleyecek ve sanayicinin elini rahatlatacak destekleyici adımların atılması kritik bir ihtiyaç olarak öne çıkıyor.

Taner Yılmaz

May Fren Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı

Ar-Ge yatırımlarına önem verilmeli

Otomotiv yan sanayi sektörü, küresel ekonomik dalgalanmalara, artan maliyet baskılarına ve jeopolitik gelişmelere rağmen dönüşümünü kararlılıkla sürdürüyor. Bugün sektörün rekabet gücünü belirleyen en önemli unsurların başında teknoloji, dijitalleşme, otomasyon, sürdürülebilir üretim anlayışı ve yüksek katma değerli ürün geliştirme geliyor. Artık müşteriler yalnızca kaliteli ve dayanıklı ürünler değil, aynı zamanda akıllı, güvenilir, dijital altyapıyla desteklenmiş ve operasyonel verimlilik sağlayan çözümler talep ediyor. Bu nedenle Ar-Ge yatırımları, inovasyon ve mühendislik kabiliyetleri firmalar açısından vazgeçilmez bir öncelik haline geldi.

Önümüzdeki dönemde otomotiv sektöründe elektrikli araçların yaygınlaşması, dijital üretim teknolojilerinin gelişmesi ve sürdürülebilirlik kriterlerinin daha fazla önem kazanması, yan sanayi firmalarının da üretim anlayışını yeniden şekillendirecek. Değişen müşteri beklentilerine hızlı uyum sağlayabilen, yeni teknolojilere yatırım yapan ve ürünlerini sürekli geliştiren firmalar rekabette öne çıkacak.

Sektörde sürdürülebilir büyümenin ancak üretim altyapısını güçlendiren, verimliliği artıran ve teknolojiye yatırım yapan şirketlerle mümkün olduğuna inanıyoruz. Biz de bu anlayış doğrultusunda yeni fabrika yatırımımızı tamamlayarak üretim kapasitemizi önemli ölçüde artırıyoruz. Yeni tesisimizin devreye girmesiyle birlikte hem üretim süreçlerimizi daha modern bir yapıya kavuşturacağız hem de müşterilerimize daha hızlı, daha kaliteli ve daha rekabetçi çözümler sunabileceğiz. Bu yatırımın, ihracat performansımıza ve küresel pazarlardaki rekabet gücümüze önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Türkiye otomotiv yan sanayi, sahip olduğu üretim tecrübesi, güçlü mühendislik altyapısı, nitelikli insan kaynağı ve esnek üretim kabiliyeti sayesinde dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip bulunuyor. Özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda Türk üreticilerinin kalite anlayışı ve güvenilirliği giderek daha fazla kabul görüyor. Bu avantajlarımızı teknoloji yatırımlarıyla desteklediğimiz sürece sektörümüzün uluslararası pazarlardaki etkinliğinin daha da artacağını düşünüyoruz.

Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, yapay zekâ destekli üretim sistemleri, otomasyon ve sürdürülebilir üretim uygulamalarına yapılacak yatırımların sektörün geleceğini belirleyeceğine inanıyoruz. Türkiye'nin otomotiv yan sanayisinde sahip olduğu bilgi birikimi ve üretim gücüyle küresel tedarik zincirindeki konumunu daha da güçlendireceğine, katma değeri yüksek üretim anlayışıyla dünya pazarlarında çok daha güçlü bir noktaya ulaşacağına inanıyoruz.

Hüseyin Oruç

Üçel Kauçuk Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü

Yüksek kalite öncelikli hedef

Otomotiv yan sanayi sektörü, teknolojik dönüşümün en hızlı yaşandığı alanların başında geliyor. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması, bağlantılı sistemlerin gelişmesi ve yeni nesil mobilite çözümleri, üretim anlayışını ve ürün geliştirme süreçlerini köklü şekilde değiştiriyor. Artık yalnızca üretim yapmak yeterli değil; kalite, mühendislik altyapısı, sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve hızlı tedarik kabiliyeti küresel rekabette belirleyici unsurlar haline gelmiş durumda. Müşteriler, değişen ihtiyaçlara hızlı cevap verebilen, yüksek kalite standartlarını koruyan ve uzun vadeli çözüm ortaklığı sunan firmaları tercih ediyor.

Bu değişim süreci, otomotiv yan sanayi firmalarının Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yapmasını zorunlu kılıyor. Yeni nesil araç teknolojilerine uyum sağlayan, ürün gamını sürekli geliştiren ve üretim süreçlerini dijital teknolojilerle destekleyen firmalar gelecekte rekabet avantajını elinde tutacaktır. Özellikle sürdürülebilir üretim anlayışı, çevresel sorumluluk ve verimlilik odaklı yatırımlar sektörün en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Türk otomotiv yan sanayi, sahip olduğu üretim kalitesi, güçlü mühendislik altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve esnek üretim kabiliyeti sayesinde uluslararası pazarlarda her geçen yıl daha güçlü bir konuma ulaşıyor. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda Türk üreticilerinin güvenilir tedarikçi kimliği giderek daha fazla öne çıkıyor. Bu avantajların korunması ve daha ileri taşınabilmesi için Ar-Ge yatırımlarının artırılması, inovasyon kültürünün güçlendirilmesi ve katma değerli üretime odaklanılması büyük önem taşıyor.

Küresel ölçekte yaşanan jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve tedarik zincirlerindeki değişimler zaman zaman sektörü etkilese de otomotiv yan sanayisinin uzun vadede büyümesini sürdüreceğine inanıyoruz. Türkiye'nin üretim gücü, ihracat tecrübesi ve değişen sektör dinamiklerine hızlı uyum sağlayabilen yapısı, önümüzdeki dönemde de uluslararası pazarlardaki rekabet avantajını artıracaktır. Özellikle alternatif tedarik merkezi arayışlarının hız kazandığı bir dönemde Türk üreticileri için önemli fırsatlar oluşacağını düşünüyoruz.

Biz de Üçel Kauçuk olarak değişen sektör dinamiklerine uyum sağlayan üretim anlayışımızla yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Üretim kapasitemizi geliştirirken kalite standartlarımızı yükseltmeye, mühendislik gücümüzü artırmaya ve ihracat pazarlarımızı genişletmeye odaklanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi üretim anlayışımız, güçlü Ar-Ge altyapımız ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzla hem sektörümüzün gelişimine hem de Türkiye'nin otomotiv yan sanayisindeki küresel başarısına katkı sağlamayı sürdüreceğiz.

Uğur Akın

Ümay Otomotiv Genel Müdürü

Ürün çeşitliliği rekabeti artırıyor

Otomotiv yan sanayi sektörü, değişen araç teknolojileri ve artan müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli gelişen, kendini yenileyen dinamik bir yapıya sahip. Günümüzde ürün çeşitliliğini artırabilen, farklı marka ve platformlara uygun üretim gerçekleştirebilen firmalar küresel pazarda önemli bir rekabet avantajı elde ediyor. Müşteri talepleri de sektörün gelişimini yönlendiren en önemli unsurların başında geliyor. Araç üreticilerinin model çeşitliliğinin artması ve ortak platform kullanımının yaygınlaşması, yan sanayi firmalarının daha esnek, hızlı ve geniş ürün yelpazesine sahip olmasını zorunlu hale getiriyor.

Türk otomotiv yan sanayi, sahip olduğu üretim tecrübesi, nitelikli iş gücü, güçlü mühendislik altyapısı ve esnek üretim kabiliyetiyle dünyanın önemli tedarik merkezlerinden biri konumunda bulunuyor. Özellikle metal parça üretimi gibi yüksek uzmanlık gerektiren alanlarda ülkemizin önemli bir bilgi birikimi ve üretim kültürü bulunuyor. Bunun yanında plastik parça üretimi, yeni nesil malzemeler ve farklı ürün gruplarına yönelik yatırımlar da sektörün gelişimine önemli katkılar sağlıyor. Katma değeri yüksek üretime yönelen firmalar, uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konum elde ediyor.

Küresel üretim dengelerinde yaşanan değişimlerin Türkiye için önemli fırsatlar oluşturduğunu düşünüyoruz. Son yıllarda birçok uluslararası üretici, tedarik zincirlerini çeşitlendirme arayışına girerken Türkiye; coğrafi konumu, üretim kalitesi ve hızlı teslimat avantajıyla öne çıkıyor. Doğru ve sürdürülebilir sanayi politikalarıyla üreticinin desteklenmesi, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve maliyet baskılarının azaltılması halinde ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücü çok daha üst seviyelere taşınacaktır.

Önümüzdeki dönemde dijitalleşme, otomasyon, sürdürülebilir üretim ve Ar-Ge yatırımları sektörün geleceğini şekillendiren en önemli başlıklar olacak. Bu alanlarda yapılacak yatırımlar, Türk otomotiv yan sanayisinin küresel tedarik zincirindeki rolünü daha da güçlendirecektir. Türkiye, güçlü sanayi altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve esnek üretim kabiliyetiyle otomotiv yan sanayisinde önümüzdeki yıllarda da büyümesini sürdürecek potansiyele sahip bulunuyor.

Fikret Orman

Alton Air Springs Yönetim Kurulu Başkanı

Uzun vadede büyüme potansiyeli korunuyor

Otomotiv yan sanayi, teknolojik gelişmeler, değişen mobilite anlayışı ve küresel otomotiv pazarındaki dönüşümle birlikte sürekli büyüyen ve kendini yenileyen dinamik bir sektör olmayı sürdürüyor. Elektrikli araçlardan akıllı ulaşım sistemlerine kadar yaşanan gelişmeler, yan sanayi firmalarının da üretim süreçlerini ve ürün portföylerini sürekli geliştirmesini zorunlu hale getiriyor. Günümüzde otomobil artık bir lüks değil, hayatın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği için sektöre olan ihtiyaç da her geçen gün artıyor. Bu durum, otomotiv yan sanayisinin uzun vadede büyüme potansiyelini koruyacağını ve gelecekte de stratejik önemini sürdüreceğini gösteriyor.

Türk otomotiv yan sanayisi; üretim kalitesi, güçlü mühendislik altyapısı, esnek üretim yapısı ve yetişmiş insan kaynağıyla uluslararası pazarlarda önemli bir konuma sahip bulunuyor. Özellikle Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda Türk üreticileri kalite, güvenilirlik ve hızlı teslimat avantajlarıyla öne çıkıyor. Ancak sektörün küresel rekabet gücünü koruyabilmesi için özellikle yüksek girdi maliyetleri, enerji giderleri, finansman maliyetleri ve işçilik yüklerinin daha sürdürülebilir seviyelere çekilmesi büyük önem taşıyor. Artan üretim maliyetleri, ihracatçı firmaların fiyat rekabetini zorlaştırırken yeni yatırımların hayata geçirilmesini de olumsuz etkiliyor.

Bununla birlikte otomotiv yan sanayisinin geleceğinde dijitalleşme, otomasyon, yapay zekâ destekli üretim sistemleri ve sürdürülebilirlik uygulamaları belirleyici olacak. Bu alanlara yatırım yapan, verimliliğini artıran ve katma değerli üretime yönelen firmalar küresel pazarda daha güçlü bir konuma ulaşacaktır. Türkiye'nin sahip olduğu üretim kültürü ve sanayi tecrübesi, bu dönüşüm sürecini başarıyla yönetebilecek önemli avantajlar sunuyor.

Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir üretim politikalarının desteklenmesi, sanayicinin rekabet gücünü artıracak yapısal adımların atılması ve üretim maliyetlerinin dengelenmesi halinde Türk otomotiv yan sanayisinin küresel pazardaki konumunu daha da güçlendireceğine inanıyoruz. Sektörümüz, sahip olduğu bilgi birikimi, üretim gücü ve ihracat tecrübesiyle yalnızca bugünün değil, geleceğin de en stratejik sanayi kollarından biri olmaya devam edecektir.

Kadri Öztürk

Orjin Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı

Dijital dönüşüm hızlandırılmalı

Otomotiv yedek parça sektörü, değişen araç teknolojileri, dijitalleşme ve artan müşteri beklentileri doğrultusunda sürekli gelişen bir yapıya sahip. Günümüzde rekabet artık yalnızca üretim miktarıyla değil; kalite, teknoloji, sürdürülebilirlik, mühendislik kabiliyeti ve hızlı tedarik gücüyle şekilleniyor. Bu nedenle üretim süreçlerinde verimliliği artıran, yüksek kalite standartlarını benimseyen ve teknolojiye yatırım yapan firmalar sektörde öne çıkıyor. Özellikle elektrikli araçların yaygınlaşması ve yeni nesil mobilite çözümleri, yedek parça sektörünü de daha yenilikçi ve yüksek katma değerli üretime yönlendiriyor.

Türk otomotiv yan sanayisi, güçlü üretim altyapısı, mühendislik tecrübesi, yetişmiş insan kaynağı ve esnek üretim kabiliyetiyle uluslararası pazarlarda önemli bir konumda bulunuyor. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda Türk üreticilerinin kalite anlayışı ve güvenilirliği giderek daha fazla tercih ediliyor. Bu avantajın korunabilmesi için Ar-Ge yatırımlarının artırılması, üretim teknolojilerinin sürekli geliştirilmesi, dijital dönüşümün hızlandırılması ve katma değerli ürünlere odaklanılması büyük önem taşıyor.

Küresel pazarda yaşanan rekabet koşulları her geçen gün daha da zorlaşırken, müşterilerin beklentileri de kalite, dayanıklılık, güvenilirlik ve hızlı teslimat ekseninde yükselmeye devam ediyor. Bu değişime ayak uydurabilen, inovasyonu üretimin merkezine koyan ve sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyen firmalar geleceğin kazananları olacaktır. Türkiye'nin güçlü üretim kültürü ve otomotiv sanayisindeki tecrübesi, bu dönüşüm sürecinde önemli bir avantaj sunuyor.

Önümüzdeki dönemde otomotiv yedek parça sektöründe rekabetin daha da artacağını, buna paralel olarak teknoloji ve mühendislik odaklı yatırımların sektörün geleceğini belirleyeceğini öngörüyoruz. Biz de bu doğrultuda gerçekleştireceğimiz yatırımlar, üretim kapasitemizi güçlendirecek projelerimiz ve teknoloji odaklı çalışmalarımızla sektörün gelişimine katkı sunmayı, Türkiye'de ve uluslararası pazarlarda otomotiv yan sanayisine yön veren markalar arasında yer almayı hedefliyoruz. Kalite odaklı üretim anlayışımız ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuzla ülkemizin otomotiv yan sanayisindeki küresel başarısına katkı sağlamaya devam edeceğiz.