Türkiye, ihracatta yakaladığı başarıyı her yıl artırarak sürdürürken, ülke ihracatına 14,5 milyar dolar ile önemli katkıda bulunan otomotiv sektörü de, Automechanika Istanbul 2024 ile bu rakamı daha da ileriye taşımaya hedefliyor.

Otomotiv satış sonrası endüstrisinin Türkiye ve çevre ülkeleri kapsayan bölgedeki en büyük ticaret platformu olan Automechanika Istanbul, her yıl üreticilere fuarlar vasıtasıyla sunduğu fırsatlarla yeni iş birliklerine zemin hazırlıyor. Sektör her geçen gün odağını yeni teknolojiler üzerine kurgularken, fuarda gerçekleşecek iş birlikleriyle de ihracat rotalarına yenilerini eklemenin yolunu açmayı hedefliyor.

Kuruluş yılı olan 1978’den bu yana Türk otomotiv tedarik sanayinin temsilciliğini yürüten Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), 2001 yılında düzenlenen ilk Automechanika Istanbul fuarından beri hem fuar organizasyonuna hem de otomotiv sektörüne olan katkılarını artırarak sürdürüyor. Automechanika Istanbul bu yıl fuarda TAYSAD, prestij fuayedeki F02 numaralı standında ve fuarın katılımcıları arasında yer alan 47 üye firmasının katılacağı yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı kapsayan stantlarında ürünlerini sergileyerek, otomotiv endüstrisi profesyonelleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Sektörün odağında değişim var

Uluslararası otomotiv satış sonrası endüstrisini bir araya getiren Automechanika Istanbul'un yeni gelişen teknolojilerin yarattığı değişime, gelişime ve sürdürülebilirliğe odaklanacağı buluşma, 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında 17. kez İstanbul TÜYAP’ta gerçekleşecek. Fuarda otomotiv satış sonrası değer zincirinin tamamı bir araya gelecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden binlerce otomotiv endüstrisi profesyonelini bir araya getirecek Automechanika Istanbul’un çeşitli alanlarında gerçekleştirilecek etkinlik ve yarışmalarla katılımcı ve ziyaretçiler sektördeki gelişmeleri inceleme fırsatı bulurken, kişisel gelişimlerine de katkı sağlayabilecekleri içerikleri deneyimleyebilecekler.