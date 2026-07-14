Yaz aylarının gelişiyle birlikte meydana gelen orman yangınlarına dikkat çeken Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Son yıllarda orman yangınlarında özellikle yaz aylarında büyük artış var. Geçen hafta Gökçeören Mahallemizde çok büyümeden bir yangın meydana geldi. Özellikle vatandaşlarımızı ve çiftçilikle uğraşan yurttaşlarımızı uyarıyoruz. Anız yakmada, piknikte, sigara atmada çok dikkatli olsunlar, ufacık bir kıvılcım koskoca ormanların yok olmasına sebep oluyor, hepimizin ciğerleri yanıyor ve üzülüyoruz” sözleriyle vatandaşlara seslendi.

Parti grup sözcülerinin değerlendirmelerinin ardından gündem maddeleri meclis üyelerinin görüşüne sunuldu. Toplantıda ayrıca komisyonlardan gelen raporlar ele alınarak değerlendirildi. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonunun, Osmangazi ilçe sınırları içinde uygun görülen bir yere Prof. Dr. Lale Karabıyık isminin verilmesi ile ilgili raporu oy birliğiyle kabul edildi.