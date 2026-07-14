Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende genç mimarların diploma sevincine ortak olan Biba, öğrencilere diplomalarını takdim etti.Konuşmasının başında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden BUÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerini rahmetle anan ve ailelerine başsağlığı dileyen Başkan Vekili Şahin Biba, genç mimarlara meslek yaşamlarında insan odaklı ve kent kimliğini gözeten bir anlayışla hareket etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kendisinin de yıllar önce aynı sıralarda oturduğunu ve aynı heyecanı yaşadığını hatırlatan Başkan Vekili Biba, şunları söyledi: “Mimar, taşa, toprağa ve mekâna anlam yükleyen kişidir. Çizdiğiniz her proje aslında insanların hayatına dokunan yeni bir hikâyenin başlangıcıdır. Bugün diplomanızı alırken hem mesleğe hem de büyük bir sorumluluğa adım atıyorsunuz. Şehirlerimizi daha yaşanabilir, daha estetik, daha kimlikli hale getirecek olan sizlersiniz. Hangi görevde olursanız olun mesleğinizi vicdanla ve ahlakla yapmanız en büyük başarı olacaktır.”

“Başarınız Bursa’nın başarısıdır”

Teknoloji ve malzemeler değişse de insan odaklı düşünmenin en önemli pusula olduğunu vurgulayan Biba, “Çizdiğiniz her projede o yapının içinde yaşayacak insanları, çocukların sesini, büyüklerimizin huzurunu ve komşuluk ilişkilerini de düşünün. Sizleri yetiştiren kıymetli hocalarımıza ve ailelerinize şükranlarımı sunuyorum. Sizlerin başarıları aynı zamanda Bursa'nın ve ülkemizin başarısı olacaktır. Yolunuz açık, mezuniyetiniz hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.