AYDIN DAĞTEKİN - GÖKSEL BAŞARAN

Sıkı para politikasına bağlı olarak finansmana erişimin zorlaşması ve pahalı hale gelmesi, yüksek maliyetler, düşük kur ve Türkiye’nin yanı sıra dünya pazarlarında yaşanan durgunluk, reel sektöre geçen yıl ‘zorunlu fren’ yaptırdı. Türkiye’nin sanayi üretim merkezlerinden Bursa’da bulunan dört ana OSB’deki firmalar tarafından kullanılan elektrik, su ve doğalgaz miktarları, 2023 yılına göre 2024 yılında genel olarak düşüş gösterdi. Veriler, geçen yıl pik yapan ekonomik sıkıntıları bir kez daha ortaya koydu.

Bursa OSB

Bursa sanayisinin can damarı, Türkiye'nin ilk organize sanayi bölgesi Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde (Bursa OSB) 2024 yılının tamamında 1 milyar 491 milyon kWh elektrik tüketildi. Aylık bazda en yüksek tüketim 138,5 milyon kWh ile temmuz ayında gerçekleşirken, en düşük aylık tüketim 101 milyon kWh ile nisan ayında yaşandı.

Bölgenin web sitesinde yer alan verilere göre, Bursa OSB'de geçen yılın tamamında 127,6 milyon metreküp doğalgaz tüketildi. Aylık bazda en yüksek tüketim verisi 14,1 milyon metreküp ile Ocak 2024'de gerçekleşirken, en düşük tüketim 7,2 milyon metreküp ile Ağustos'da yaşandı.

Bursa OSB'nin su tüketim verilerine bakıldığında ise 2024 yılında 2 milyon 515 bin metreküp birinci kalite su tüketildiği görüldü. Bölgede geçen yılın tamamında ikinci kalite su kullanım miktarı da 7 milyon 121 bin metreküp oldu.

NOSAB

Bir diğer önemli üretim merkezlerinden Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) verilerine göre, bölgede 2023 yılının tamamında 345,8 milyon kWh olarak gerçekleşen elektrik tüketimi, 2024 yılında yüzde 5,41 oranında azalarak 327,1 milyon kWh'ya geriledi. Bölgede 2023 yılında en yüksek aylık tüketim 31,8 milyon kWh ile Martta görülürken, yıl içinde en düşük tüketim 25,5 milyon kWh ile Haziran ayında gerçekleşti. 2024 yılında ise en yüksek aylık tüketim 30,1 milyon kWh ile yine Mart ayında görüldü, yıl içinde en düşük elektrik tüketimi de 23,3 milyon kWh ile Haziran'da realize oldu.

NOSAB'ın doğalgaz tüketimi de, 2024 yılında önceki yıla göre düşüş gösterdi. Bölgede 2023 yılında 18,4 milyon standart metreküp olarak gerçekleşen doğalgaz tüketimi, 2024 yılında yüzde 5,24 oranında azalarak 17,4 milyon metreküpe düştü. 2023 yılında en yüksek aylık tüketim 1,9 milyon metreküp ile Şubat'ta, en düşük aylık tüketim 1,1 milyon metreküp ile Haziran ayında görüldü. 2024 yılında ise en yüksek aylık tüketim 2,1 milyon metreküp ile ocak ayında, en düşük aylık tüketim ise 993 bin metreküp ile Haziran ayında gerçekleşti.

Bölgenin su tüketiminde de düşüş yaşandı ve 2023 yılında 887 bin metreküp olan toplam su tüketimi, yüzde 3,59 oranında gerileyerek 2024 yılının tamamında 855 bin metreküpe indi. 2023'te en yüksek aylık su tüketimi 83 bin metkeküple ağustosta gerçekleşirken, en düşük aylık su tüketimi 66 bin metreküp ile aralık ayında oldu. 2024 yılında ise en yüksek aylık su tüketimi 79 bin metkeküp ile temmuz ayında gerçekleşti, en düşük aylık su tüketimi ise 53 bin metkeküp ile nisan ayında realize oldu.

NOSAB verilerine göre arıtma rakamlarında da yüzde 10,8 azalma görüldü ve 2023 yılında 206 bin metreküplük veri, 2024 yılında 184 bin metreküpe indi.

DOSAB

Otomotiv ve tekstil ağırlıklı firmaların faaliyet gösterdiği Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nin (DOSAB) enerji tüketim verileri de açıklandı. Verilere göre bölgede 2023 yılında 1 milyar 25 milyon kWh olarak gerçekleşen elektrik tüketimi, 2024 yılında 1 milyar kWh'ya geriledi. Aylık bazda en büyük düşüş, yüzde 18,1 ile Nisan ayında gerçekleşti.

Bölgedeki doğalgaz kullanımı 2023 yılında 126,4 milyon standart metreküp iken, 2024 yılının tamamında yüzde 3,11 oranında azaldı ve 122,7 milyon metreküpe geriledi.

Bölgede atık su tüketiminde ise artış görüldü. 2023 yılında 14 milyon metreküp olan atık su tüketimi, 2024 yılında 14,1 milyon metreküpe yükseldi.

DOSAB'da proses su tüketimi de arttı ve 2023 yılında 9 milyon metreküp olan tüketim, 2024 yılında 9,7 milyon metreküpe çıktı. Artış oranı yüzde 7,9 olarak kayda geçti.

Bölgenin 1,4 milyon metreküp olan 2023 yılı kullanma suyu da, yüzde 8,8 oranında artarak 2024 yılının tamamında 1,6 milyon metreküpe ulaştı.

HOSAB

Kentin batısında yer alan ve özellikle son yıllarda hızlı bir gelişim gösteren Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nin (HOSAB) verilerine bakıldığında ise bölgede elektrik tüketiminin düştüğü, doğalgaz ve su kullanımının ise arttığı görüldü. Bölgede tüketilen elektrik miktarı, 2023 yılında 205.4 milyon kWh iken, bu rakam geçen yılın tamamında 193,5 milyon kWh'a geriledi.

Bölgede 2023 yılında 9 milyon standart metreküp olan doğalgaz tüketimi, 2024 yılında 9,7 milyon metreküpe çıktı. Bölgede 2023 yılında 414 bin metreküp olan birinci kalite su tüketimi, 2024 yılında 499 bin metreküpe ulaştı. İkinci kalite su tüketimi de 92 bin metreküpten 100 bin metreküpe yükseldi.