AYDIN DAĞTEKİN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetmeliğinde reform niteliğinde değişiklikler yaptıklarını belirterek, "OSB'lerin ön tahsis yoluyla gelir elde edebilmesi düzenlendi. Böylelikle altyapılar daha hızlı tamamlanacak" demişti. OSB’lerde sanayi alanlarının yatırımcılara tahsisini hızlandıran bu yönetmelik değişikliği, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Görüşlerini dile getiren Bursa’daki OSB Başkanları, “Bu düzenlemeyi son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz, çünkü finansal kaynaklara erişimde yaşanan sorunlar, yeni kurulmakta olan OSB’lerin yeterince çekim merkezi haline gelmesini engelliyordu. OSB'lerin başlangıç aşamasında karşılaştığı finansal sıkıntılar, altyapı projelerinin gecikmesine ve sanayicilerin yatırım kararlarını ertelemelerine neden oluyordu. Bu da bölgesel kalkınma ve sanayi kümelenmesinin önünde önemli bir engel teşkil ediyordu. Yeni yönetmelik değişikliği ile birlikte, OSB'ler altyapı çalışmaları ve diğer temel ihtiyaçlar için gerekli finansmanı önceden sağlayarak, çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gelişim gösterebilecekler. Bu durum, sadece ekonomik sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli faydalar sağlayacaktır. Altyapı projelerinin hızlanması, sanayi bölgelerinin çevresel etkilerini daha etkin yönetmelerine ve çevresel standartlara daha hızlı uyum sağlamalarına imkan tanıyacaktır” dediler.

Erol Gülmez

NOSAB YKB

OSB'ler çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gelişecek

Bu düzenlemeyi son derece olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz, çünkü finansal kaynaklara erişimde yaşanan sorunlar, yeni kurulmakta olan organize sanayi bölgelerinin (OSB) yeterince çekim merkezi haline gelmesini engelliyordu. OSB'lerin başlangıç aşamasında karşılaştığı finansal sıkıntılar, altyapı projelerinin gecikmesine ve sanayicilerin yatırım kararlarını ertelemelerine neden oluyordu. Bu da bölgesel kalkınma ve sanayi kümelenmesinin önünde önemli bir engel teşkil ediyordu.

Yeni yönetmelik değişikliği ile birlikte, OSB'ler altyapı çalışmaları ve diğer temel ihtiyaçlar için gerekli finansmanı önceden sağlayarak, çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gelişim gösterebilecekler. Bu durum, sadece ekonomik sürdürülebilirlik açısından değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik açısından da önemli faydalar sağlayacaktır. Altyapı projelerinin hızlanması, sanayi bölgelerinin çevresel etkilerini daha etkin yönetmelerine ve çevresel standartlara daha hızlı uyum sağlamalarına imkan tanıyacaktır.

Sonuç olarak, sanayimizin gelişimi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması için bu değişiklik önemli bir fırsat yaratmaktadır. Yeni düzenleme, sanayicilerin karşılaştıkları finansal zorlukların aşılmasına yardımcı olacak ve böylece Türkiye'de sanayinin daha dinamik ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır.

Enes Çelik

Uludağ OSB YKB

Sanayi alanlarına erişim noktasında büyük kolaylık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın OSB yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler, sanayi bölgelerindeki yatırımların önünü açarak altyapısının gelişimi açısından olumlu bir adım olarak değerlendirilebilir. Bu değişiklikler, özellikle yatırım yapmak isteyenlerin, sanayi bölgelerinde daha hızlı ve etkin bir şekilde faaliyet göstermelerini sağlamayı amaçlıyor. OSB’lerin ön tahsis yaparak arsa satışı yapması yatırım süreçlerine katkı sağlayarak, kamulaştırma süreçlerini de hızlandıracaktır. Ayrıca, altyapı yatırımlarının ön tahsis yoluyla hızlandırılması yatırımcılara parsel satın alma imkânı sunulması, OSB’leri cazip hala getirerek yatırım için teşvik sağlamış olacaktır.

OSB’lerin ön tahsisle finansal yönden güçlü olması, sanayi bölgelerinin daha etkili ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına katkı sağlayacaktır.

Yine yapılan düzenlemelerden biri de, OSB’lerin içinde yapılacak işçi lojmanları ve genişleme alanlarına imkan sağlanması, uzun vadede sanayi bölgelerinin gelişimine imkan sağlayacaktır.

Genel olarak, OSB yönetmeliğindeki değişiklikler ülkemizin sanayi altyapısındaki rekabet gücünü artırma ve ekonomik büyüme hedeflerine ulaşma yolunda önemli adımlar olarak görülmektedir.

Bakan Kacır'ın OSB yönetmeliğinde yaptığı değişiklikler, özellikle sanayicilerin ve yatırımcıların ihtiyaç duyduğu arsa ve alanların daha hızlı ve şeffaf bir şekilde tahsis edilmesine önemli katkı sağlayabilir. Yeni yönetmelikle OSB'lerin her ayın ilk pazartesi günü tüm parselleri çevrim içi ortamda yatırımcılara açması, yatırım süreçlerini hızlandırarak arsa bulma sorununu önemli ölçüde çözecektir​. Ayrıca, altyapı projelerinin ön tahsis yoluyla hızlandırılması, sanayicilerin daha erken aşamada projelerini hayata geçirmelerine olanak tanıyacaktır.

Yapılan düzenleme ile yerli ve yabancı yatırımcılar için cazip fırsatlar sunarak, sanayi alanlarına erişim konusunda büyük kolaylık sağlayacaktır. Ancak bu uygulamaların başarısı, süreçlerin ne kadar etkin şekilde yönetileceğine ve altyapı projelerinin hızla tamamlanmasına bağlı olacaktır.

Sanayi Bölgeleri için yapılan değişiklikler sanayicilere yatırım yapma adına kolaylık sağlamış olsa da bununla birlikte ilave düzenlemeler ve çalışmalar yapılabilir;

Özellikle altyapı projelerinin hızlandırılması önemli bir adım olsa da, sanayi bölgelerinde elektrik, su, doğalgaz ve ulaşım gibi temel altyapı hizmetlerinin eksiksiz ve tam sağlanması gerekir. Bu çalışmaların etkin bir şekilde uygulanması yatırımcılar için önemli olacaktır.

Bir diğer konu da, bölgesel ihtiyaçlara göre teşviklerin uygulanması. Bu da yine hem ülkemizin geri kalmış bölgelerine yatırım için katkı sağlayacak, hem de yatırımcıya cazip imkanlar yaratacaktır. Yine günümüzün olmazsa olmazı inovasyon ve teknoloji yatırımlarıdır. Sanayi bölgelerinin uzun vadede sürdürülebilir olması için sadece altyapıya değil, aynı zamanda teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarına da öncelik verilmelidir. Özellikle rekabet edilebilir bir ortam oluşturulması için sadece üretime değil, aynı zamanda inovasyon ve teknolojiye de katkı sağlayacak teşvikler oluşturulmalıdır.

Son olarak, sanayicilerin ve yatırımcıların arsa ve altyapı ile birlikte, çevre dostu üretim süreçleri, yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetiminin etkin yapıldığı gibi konuların ön planda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Bu tür uzun vadeli sürdürülebilirlik önlemleri, OSB'lerin küresel rekabette daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

Ayrıca, insan kaynağına yapılan yatırımların da artırılması gerektiği kanısındayım. Sanayi bölgelerinde nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi hem üretim kalitesini hem de verimliliği artıracaktır. Yapılacak işbirliği çalışmaları ile iş gücü yetiştirme programlarının desteklenmesi, sanayiye uzun vadeli katkı sağlayacak önemli bir adım olabilir.

Murat Çağlar

Bursa Deri İhtisas ve Karma OSB YKB Vekili

OSB projesinde tamamlanma süresi yarı yarıya düşecek

Ülkemiz sanayisinin lokomotifi konumunda olan Organize Sanayi Bölgeleri, hızla tüm coğrafi bölgelerde yaygınlaşmaktadır. Bu hızlı gelişim, beraberinde finans ihtiyacını da artırmaktadır. Mevcut durumda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca verilen uygun koşullardaki kredi aracılığıyla bu talep kısmi oranda karşılanmaktadır. Bu krediler ulusal bütçeden ayrılan paydan sağlandığından kısıtlı olmakta ve OSB’lerin kamulaştırma ve inşaat süreçlerini uzamasına sebep olmaktadır. Yönetmelik değişikliği ile sağlanan ön tahsis imkanı, henüz daha kuruluş aşamasında olan OSB projelerinde önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu sayede OSB yönetiminin finansal açıdan güçlenmesi ve proje tamamlama hızlarının artması temin edilecektir.

Finansal açıdan sıkıntıları çözülmüş bir OSB projesinde tamamlanma süresi yarı yarıya azalacaktır. Ortalama olarak bir OSB’nin yer seçiminden başlayarak ilk fabrika bacasının tütmeye başladığı zaman aralığı 8-9 yılı bulmakta iken, şimdi bu sürenin 4-5 yıla kadar düşeceği öngörülebilir. Bu durum ülke ekonomisinin büyüme hızını da önemli derecede artıracaktır. Ön yer tahsisi yapılan firmalar bir sonraki adımı öngörebilecekleri için yatırım planlarını da daha reel şartlarda yapabileceklerdir.

Bu düzenleme ile OSB kuruluş aşamasından sonraki süreçlerde kolaylık sağlanacak olup, öncesinde yürütülen ve öngörülemez bir takvim içeren yer seçimi süreci içinde yeni düzenlemeler yapılmasının önemli olduğu düşüncesindeyiz. Bölgesel anlamda master sanayi planları hazırlık sürecinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca yürütüldüğünü biliyoruz. Yürütülen bu çalışmanın ivedi olarak tamamlanmasının, ülke sanayisinin gelecek yüz yıla hazırlanması, uzun vadeli gelişim planlarının oluşturulması, tarım sanayi işbirliğinin ve uyumunun güçlendirilmesi noktalarında önemli katkı sağlayacağı kanaatindeyiz.

Sonuç olarak; ön tahsis konusunda yapılan yönetmelik değişikliği yatırımcılar açısından olumlu bir gelişme olup, ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.