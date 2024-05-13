OİB’in Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlediği OGTY, bu yıl 23 Ekim tarihinde Şehir İçi Hareketlilik temasıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl kazanan ilk beş projeye, toplam 3 milyon TL nakdi ödül ve Patent Tescili ödülü verilecek.

Yarışmada birinci olan proje 900 bin TL, ikinci olan proje 600 bin TL, üçüncü olan proje 550 bin TL, dördüncü olan proje 500 bin TL, beşinci olan proje ise 450 bin TL ödül alacak. Dereceye giren projeler aynı zamanda İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek programında projelerini geliştirme hakkı kazanacak.

OGTY, ihracatın lider sektörü otomotiv endüstrisine yenilikçi fikirlerin, tasarım ve projelerin kazandırılması, profesyoneller, araştırmacılar, akademisyenler, ilgili dallarda eğitim alan öğrenciler ve otomotiv tutkunlarını içine alan 18 yaşını tamamlamış geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koyması bakımından önem taşıyor. Başvurular, 1 Ağustos 2024 tarihine kadar devam edecek.

Çelik: Ar-Ge, yenilik ve tasarım merkezi olacağız

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Dünya otomotiv endüstrisi büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüşüyor ve oyunun kuralları değişiyor. Sektör gündeminin değişmez maddeleri elektrikli, birbiri ile bağlantılı, sürücüsüz ve paylaşılan araçlardan oluşuyor. Yeni sistemde sıfır karbon, düşük ulaşım maliyetleri, çok modelli ulaşım ve park alanlarının ortadan kalkması gibi hedeflere yolculuk sürüyor. Sektörde 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor. Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemin güçlü bir parçası olmak ve öncü rol üstlenmek için ileri teknoloji ve inovasyona dayalı katma değeri yüksek ürünler geliştirmeye odaklandık. Türkiye’nin sadece üretim değil, aynı zamanda Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Merkezi olarak başarısını taçlandırması vizyonuyla 2012 yılından bu yana OGTY’yi düzenliyoruz.”