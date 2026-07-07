CampusPlus’ta gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığı’nı Alptekin Şahintürk, Divan Kurulu Üyeliklerini de Abdullah Gencar ile Tolga Papatya’nın yaptığı genel kurul toplantısının açılışında konuşan NİLTİMDER’in Kurucu Başkanı Olgun Karabiber, “Kuruluşumuz ile birlikte göreve geldiğimiz ilk gün NİLTİMDER’in üyelerine değer üreten, kamu kurumları ile güçlü ilişkiler kuran, Bursa'da sözü dinlenen bir iş insanları derneği olacak demiştik. Bu dönem boyunca üyelerimizi ziyaret ettik, görüşlerini dinledik ve sorunlarını gündemimize taşıdık. Kurumsal ilişkilerimize güçlendirdik. Bursa'nın ekonomik gündeminde daha etkin bir NİLTİMDER oluşturmak için çalıştık. Bu dönemin en önemli başlığı ise Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürüttüğümüz Organize Ticaret Merkezi projesi oldu. Biz bu projeyi yalnızca yeni iş yerlerinden ibaret görmedik, onu üyelerimizin geleceğine yapılmış stratejik bir yatırım ve Bursa ticaretine bırakılacak kalıcı bir eser olarak gördük” dedi.

Gündem gereği faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunup müzakeresi ve kabulünden sonra NİLTİMDER’in yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri belirlendi.

İş dünyamıza değer katacağız

Seçimden sonra üyelere teşekkür eden NİLTİMDER’in yeni Başkanı Ali Haydar Zeydanlı da, ” Şahsıma ve yönetim kurulumuza göstermiş olduğunuz güven bizler için büyük bir onur olduğu kadar önemli bir sorumluluktur. Bu güvene layık olmak için birlik, dayanışma ve ortak akıl anlayışı ve çalışmaya NİLTİMDER’i daha güçlü ve daha etkin bir yapıya ulaştırmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde de üyelerimiz arasındaki dayanışmayı büyütecek, bölgemize ve iş dünyamıza değer katacak önemli projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz” dedi.

NİLTİMDER’in yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asıl: Ali Haydar Zeydanlı, Eda Alaybeyoğlu Kurun, Okan Cural, Gencer Küçükoğlu, Serdar Bali, Yalçın Yaman, Ahmet Ertuğrul Çelik

Yönetim Kurulu Yedek: Tansel Soyugüzel, Hakan Balkan, Salim Uçak, Şeyhmuz Alpaslan, Ceren Oğul, Gülnur Koşar, Emrah Yeşilyurt

Denetim Kurulu Asıl: Muzaffer Türker Kolay, Nefise Balkan, Oktay Candanoğlu

Denetim Kurulu Yedek: Murat Sıtkı, Burcu Bostancı, Nimet Koştaş

Disiplin Kurulu Asıl: Utku Akçay, Onur Koç, Seyit Kamil Özdemirli

Disiplin Kurulu Yedek: Ersoy Filiz, Serbay Portakal, Murat Saka