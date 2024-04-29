İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç, son 20 yılda Türk mobilyasının ihracatta dünya genelinde 36'ncı sıradan 7'nci sıraya yükseldiğini aktardı. Güleç, Türk mobilya sektörünün son 20 yılda tasarımda, kalitede, dünyada kendisinden övgüyle bahsettirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünya mobilya sıralamasında 36'ncı sıralardan 7'nci sıraya yükseldik. Bunun kolay bir mücadele olmadığını şöyle ifade edebiliriz. Çin'i dışarıda bıraktığımız vakit, dünya mobilya üretiminin yüzde 50'sini hala gelişmiş ülkeler üretiyor. Almanya üretiyor, İtalya üretiyor, ABD üretiyor, Kanada üretiyor, İsveç üretiyor, Fransa üretiyor, Hollanda üretiyor. Yani bir yandan rekabetimiz Çin, Vietnam, Endonezya, Malezya gibi ülkelerle sürerken, bir yandan da gelişmiş ülkelerle de rekabet ediyoruz. İşte bu sıralamada biz 7'nci sıraya yükseldik. Tabii hedef burada durmak değil, 2028'de hedefimiz inşallah dünya 5'incisi olmak."

İTSO Başkanı Uğurdağ

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da, İnegöl'ün geçen yıl 1 milyar 483 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatırken, 310 milyon dolar ithalatının olduğunu, ilçenin geçen yılki dış ticaret hacminin 1 milyar 793 milyon dolara yükseldiğini söyledi.