Tüyap Konya tarafından bu yıl 17. kez düzenlenecek Konya Makine Teknolojileri Fuarları için geri sayım başladı. Fuarlar, 8-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde kapılarını açmaya hazırlanıyor. KONMAK (Konya Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı), KONELEX (Konya Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı), İSKON (Konya İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı) ve KONYA SAC (Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı) olmak üzere 4 farklı fuar eş zamanlı olarak tek çatı altında düzenlenecek.

4 gün sürecek fuarlarda metal işleme makineleri, kaynak, delme, kesme teknolojileri, el aletleri, sac, lazer, boru, profil işleme teknolojileri ve yan sanayileri, elektrik, elektronik, elektromekanik, enerji üretimi, otomasyon, istifleme, depolama, taşıma, vinç ve lojistik sektörlerinin liderleri bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri sergileyecekler.

Geniş katılımcı profili ile sektör liderlerini ağırlayacak olan fuarlarda aynı zamanda Tüyap’ın Rusya, Makedonya, Gürcistan ve İran ofislerinin aracılığıyla alım heyeti organizasyonu yapılacak. Ayrıca yurt dışında yapılan etkili tanıtım çalışmaları ile fuarlar Orta Doğu ülkeleri arasında Cezayir, Ürdün, Fas, Mısır, Avrupa’da da Avusturya, İngiltere, İtalya ve Almanya başta olmak üzere toplam 33 ülkeden ziyaretçi bekleniyor. 2022 yılında 54 ülkeden 24.968 makine sektörü profesyoneli ziyaretçiyi ağırlayan fuarlar, başarılarıyla sektörden tam not alarak 2024 yılında da makine sektörüne değer katmaya devam edecek.

Bursa’dan 15 firma katılıyor

Katılımcı ve ziyaretçi memnuniyet oranı yüzde 90’ın üzerinde olan fuarlarda, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Giresun, Kocaeli, Adana gibi şehirlerdeki önde gelen firmalar, en son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarını sergileyecekler. Konya’daki fuarlara Bursa’dan 15 firma katılacak.

FUARA KATILAN BURSALI FİRMALARI

ATİK ENDÜSTRİYEL

DURMAZLAR

ERFAB

ISITAN MAKİNE

İNDEX DENETİM

KALEN PRİMA MAKİNA

LOTHBROG MAKİNE

MAC BENDING

MECHATRON

MTK TEKNİK KAPLAMA

PHOTON MAKINA

SAĞLAMLAR PUNTA KAYNAK

SEZGİN LAZER MAKİNE

ŞAHİNLER METAL MAKİNA

ZİGANA VİNÇ

*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.