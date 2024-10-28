GÖKSEL BAŞARAN – AYDIN DAĞTEKİN

Yüksek maliyetler, kıran kırana Çin rekabeti, düşük döviz kuru ve dünya ekonomilerinde yaşanan durgunluk nedeniyle zor bir dönemden geçen Türkiye makine sektörü, sadece yurt içinde değil, uluslararası arenada da fuarlara odaklandı.

Bu kapsamda uluslararası sac levha işleme sektörü, 22-25 Ekim tarihleri arasında Almanya Hannover’de gerçekleştirilen EuroBLECH fuarında buluştu. “Üretkenliğin Gücü” sloganı altında 40 ülkeden 1300 kadar katılımcı firmayla sac levha işleme teknolojisi alanında dünyanın en büyük seçkisi, tek çatı altında toplandı. Etkinlikte canlı demolar, ürün açılışları, uzmanlarla sohbet, ziyaretçilere rehberli tur, prestijli EuroBLECH Ödülleri ve genç yetenekleri teşvik amacına yönelik Kariyer Günü’nü de içeren yoğun bir program yer aldı.

EuroBLECH, sac levha işleme teknolojisinde kaynak bulma konusunda dünyada bir numaralı platform olarak tanınıyor. 2024’te fuara katılan belli başlı ülkeler Almanya’nın dışında ABD, Avusturya, Belçika, Çin, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, Portekiz ve Türkiye. Tüm katılımcıların yüzde 64 kadarı Almanya dışından oluştu.

Yeni ürünler ve iş bağlantıları

Makine sektöründe faaliyet gösteren Bursalı firmalar da, fuara büyük ilgi gösterdi. EuroBLECH’a katılan 37 Bursa firması, stantlarında son teknoloji ürünlerini gözler önüne serdi ve yeni iş bağlantılarının yollarını aradı.

Orhan ER

Erbend Makine Yönetim Kurulu Başkanı

Yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmak önceliğimiz

Bu yıl da Euroblech’de yer alan ülkemiz makinecileri, fuar ziyaretçilerinin ve diğer katılımcıların ilgilerini çekti ve sektörlerindeki teknolojik gelişmeleri gözler önüne serme olanağını buldu.

Metal ve sac işleme teknolojileri alanında dünyanın en büyük ve prestijli fuarlarından biri olan Euroblech’e biz de şirketlerimizden Erbend Makine olarak katıldık.

Erler Group olarak deneyimimiz ve geniş ürün gamımız ile makine sektöründe faaliyetlerimizi sürdürürken bünyemizde bulunan şirketler ve markalar ile müşterilerimize yüksek kalitede ürün ve hizmet sunmak önceliğimiz…Bu anlayışımızı en iyi şekilde gösterme fırsatı yakaladığımız Euroblech’te yaklaşık 300 m2lik alanda 5 farklı modelimizi sergiledik. İnce sac teknolojisindeki uzmanlığımızla; yenilikçi panel bükme modelimiz PBC 2015 ve yukarı- aşağı katlama kabiliyeti ile üretimde fark yaratan DUAL MFA 4225 modellerimizin gördüğü ilgiden memnunuz. Standımızı ziyaret eden müşteri ve bayilerimiz vitrine çıkardığımız caka modellerimizden SFA 3230 ve MFD 3220 ile redüktörlü makas modelimiz EMS 3220’yi de yakından görme fırsatı yakaladı. Özellikle hız, verimlilik ve üstün kaliteyi bir araya getirerek üretim süreçlerinizi daha ileri bir seviyeye taşımak için tasarlanan Panel Bender Kompakt makinemiz dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin beğenisini aldı. Sektördeki son teknoloji ile donatılmış otomatik panel bükme merkezimizi Arjantin’ten Avusturalya’ya dek ziyaretçi portföyü ile buluşturmaktan memnuniyet duyuyoruz. Özellikle, Romanya, İrlanda, Estonya ve Fransa’dan gelen potansiyellerimizle verimli görüşmeler gerçekleştirdik. 22-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen fuardaki tüm ziyaretçilerimize teşekkürlerimi iletiyorum.

Turan Cesur

Cesurbend YKB

Euroblech, beklentilerimizi büyük ölçüde karşıladı

Euroblech Fuarı’nda 5 Eksen CNC Boru ve Profil Bükme makinamızı sergiledik. Boru ve profil bükme makinelerimiz yüksek hassasiyetle bükme işlemleri gerçekleştirerek, farklı çap ve kalınlıktaki boru ve profillerde mükemmel sonuçlar elde etmemizi sağlıyor. Makinalarımızın sahip olduğu kullanıcı dostu kontrol panelleriyle operatörler hızlı bir şekilde program oluşturabilir. Aynı zamanda, farklı açılarda ve eğimlerde büküm yapabilme kabiliyeti, daha karmaşık geometrilere sahip projelerde esneklik sunmaktadır.

Fuar, firmamız için büyük bir fırsat oldu. Almanya gibi güçlü bir sanayi pazarında yer almak hem marka bilinirliğimizi artırdı, hem de uluslararası iş ilişkileri kurmamıza olanak sağladı. Sektördeki yenilikleri takip etme fırsatı bulduk ve diğer firmaların teknolojik gelişmelerini gözlemleyerek, kendi ürün geliştirme süreçlerimizi zenginleştirdik. Ayrıca, müşterilerle birebir iletişim kurarak onların ihtiyaçlarını daha iyi anlama şansı elde ettik. Bu, ürünlerimizi ve hizmetlerimizi daha da geliştirmemize yardımcı olacak.

Fuar, beklentilerimizi büyük ölçüde karşıladı. Hem ziyaretçi sayısı, hem de satış potansiyeli açısından oldukça memnun kaldık. Fuar boyunca pek çok yeni müşteriyle tanışma fırsatı bulduk ve ürünlerimizle ilgili yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Bir yandan marka bilinirliğimiz artarken, bir yandan da pazar payımızı genişletme adına önemli bir adım atmış olduk. Genel olarak, fuar deneyimimiz, sektördeki konumumuzu güçlendirmek için değerli bir fırsat sundu.

Özgür Yıldız

Siff Elektromekanik Genel Direktörü

Patentini aldığımız özel bir makinemizi tanıttık

Siff Elektromekanik olarak EuroBlech fuarına 15 yıldır katılım sağlamaktayız. Bu yıl fuara punta ve projeksiyon kaynak makineleri, robotik punta kaynak penseleri, orta frekans direnç kaynak trafoları ve robotik hücrelerde kullanılan işe özel punto projeksiyon kaynak uygulamalarıyla katılım sağladık. Kısa süre önce uluslararası patentini aldığımız ve bir robotik hücre içinde farklı punta projeksiyon kaynak uygulamalarını tek makine ile yapabilen, oldukça özel ve fuarda tek olan bir ürünle katılım sağladık. En büyük ilgiyi de o makine gördü. Bu makine sayesinde bir punta kaynak robotik hücresi içinde üç- dört farklı makine ile sağlanan prosesi tek bir makine ile sağlayabiliyoruz. Bu patentli ürünün şu anda özellikle Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika'dan çok ciddi anlamda talep gördüğünü mutlulukla görmüş durumdayız.

Firma olarak hem hedef pazarımız hem de rekabette olduğumuz firmaların tamamı Almanya, İtalya, Fransa gibi AB ülkelerinde yer alıyor. Sergilediğimiz ürünler, rakip ülkelerin birçoğundan teknolojik ve kalite anlamında ayrım sağlayabilen, üstünlükleri olan makineler. O nedenle makinelerimiz fuarda ciddi ilgi ve talep gördü. Ziyaretçi kalitesi ve sayısı açısından, 2022 yılında düzenlenen bir önceki fuara göre yoğunluk ciddi anlamda artmış durumda. Biz de firma olarak bu özellikle ürünleri ve makineleri son kullanıcılara ve entegratörlere tanıttık.

Ziyaretçi profili genel anlamda otomotiv ana ve yan sanayi, beyaz eşya, elektronik, ekipmanlar ve sağlık sektöründe, bir miktar da savunma sanayisinden geliyor. Ziyaretçi sayısı ve kalitesi bizi tatmin etmiş durumda.

EuroBlech fuarı, genel anlamda Avrupa Birliği ve Kuzey Amerika ülkelerini kapsayan ve ziyaretçilerin çoğunlukla bu ülkelerden geldiği bir fuar. Bizim de Siff Elektromekanik olarak hedef pazarlarımız bu bölgeler olduğu için beklentilerimizi karşılayan ve hem projelendirme hem de satış açısından bizi mutlu eden bir fuar oldu.

Fatih Sezgin

Lasersonic YKB

Firmaların taleplerini görmek gurur verici

Euroblech fuarında sergilediğimiz makineler; lazer kesim, lazer kaynak ve lazer kaynakla cobot uygulaması oldu. Bütçe dostu Lazer kesim makinemizle 25 mm’ye kadar siyah sac, 12 mm’ye kadar paslanmaz sac kesimi yapıyoruz. Kaynak makinemizi sergiledik. 10 mm kusursuz kaynağı tek tel ve çift tel besleme seçenekleri, cobot entegre edilmiş lazer kaynak makinemizi tanıttık. Güvenlik önlemleri alınmış interlock bağlantısına sahip kabinimizde canlı kaynak tecrübesini ziyaretçilerimize deneyimlettik. Euroblech fuarını hedef pazarlarımızın ortak buluşma noktası olarak görüyor, yeni ürünlerimizi sergilemenin mutluluğunu duyuyoruz. Fuarın iki yılda bir gerçekleşmesi sebebiyle fuarda gösterilen yoğun ilgiden memnunuz. Bayii ağımıza dahil olmak isteyen firmaların taleplerini görmek gurur verici.

Hasan Torun

Teslamak Genel Müdürü

İki ayrı abkant preslerimizi gözler önüne serdik

EuroBLECH fuarında 2600x100T 6 eksen motorlu bombelemeli CNC abkant ile beraber 1050x25T 4 eksen ECO CNC abkant preslerimizi sergiledik. EuroBLECH sac işleme sektörünün tabiri caizse Şampiyonlar Ligi’ni temsil ediyor. Dolayısıyla firmalar için fuar, son teknolojilerini sergilemeleri ve çeşitli bağlantılar kurabilmeleri açısından çok önem arz ediyor. Bizler de makinalarımızın dünya piyasasında sergilenmesi için çeşitli bağlantılar kurmak amacıyla fuara katılım gerçekleştirdik. Fuar, beklentimizin altında seyretti. Global ekonomik kriz hem Türkiye’de hem de Avrupa’da hissedilir düzeyde.

Musa Saydı

Alpmac Genel Müdürü

Yeni jenerasyon makinelerimiz büyük ilgi gördü

Bu yıl fuarda yeni jenerasyon, enerji verimliliği yüksek, iki abkant pres makinemizi sergiledik.

Greentech adını verdiğimiz bu konsept, elektrikli yüksek hız, yüksek ivmeli seri işlere uygun, aynı zamanda düşük elektrik tüketim değerleri olan bir makine. Yüzde 35-40 oranlarında düşük enerji tüketen, yüzde 30 çevrim zamanı düşük olan abkant pres makinemizde, hidrolik yağ ve atık yok. 20 tondan 160 tona, 1 metreden 4 metreye kadar üretebiliyoruz. Bu elektrikli abkantın arka dayama yardımcı eksenleri de çok hızlı ve yüksek ivmeli. Bu sayede toplam faydaya ulaşmış oluyoruz.

Yeni jenerasyon hybrid abkant pres makinemiz de greentech konsepti ile tasarlanıp üretilmiş, daha düşük elektrik tüketim değerleri sunuyor. Sessiz çalışıyor, daha az hidrolik yağ ve yüksek hızlara çıkabiliyor. Aynı zaman bu yıl serilere eklediğimiz F. Caka Folder makinemizi de ilk kez sergiledik.

Fuar oldukça yoğun ve olumlu geçti. Fuarda yeni jenerasyon yüksek enerji verimliliğine sahip endüstri 4.0 uyumlu ve 5.0 hazırlıkları ile tasarlanıp üretilen makinelerimiz ilgi gördü. Bu yeni tasarım dili, makine görsel ve ergonomimize de yaradı ve makinelerimiz oldukça beğenildi. Sac işleme makineleri üretimi konusunda proses tecrübemiz ile oluşturduğumuz modeller rekabetçi olmayı başarıyor.

Firma olarak yüksek teknoloji ve yeni tasarımlarımız ile sahada daha güçlü varlık gösteriyoruz. Alpmac Makine, kalitesi ile ve teknik yeterliliği ile sac işleme makinesi sektöründe önemli bir prestije sahip. Aynı zamanda şirket kültürü ve ticari ahlakı ile gerek müşterilerine, gerekse dünyadaki partnerlerine ve tedarik zincirine güven vermektedir. Bursa’da Kayapa fabrikasında yeni freze tezgahları ve yatırımları ile global krizlere rağmen büyümeyi sürdürmektedir.