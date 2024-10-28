SAHA EXPO 2024, Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayindeki gücünü uluslararası alanda gözler önüne serdi. 90 bin metrekare alanda düzenlenen fuara, 1400’den fazla katılımcı ve 150 bin ziyaretçinin katıldı.

Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından ERMAKSAN, bu büyük etkinlikte, 60 yıllık üretim tecrübesiyle savunma sanayiine yönelik geliştirdiği sistemleri vitrine çıkardı. Ermaksan, fuarda deniz ve kara platformları için geliştirdiği 40/70 mm’lik toplar, hava savunma platformları için yüksek güçlü lazer kaynakları, FBG lazer sensörleri ve dijital ikiz teknolojileriyle yapısal izleme çözümlerinin yanı sıra 3D metal yazıcılar ve parça üretim teknolojilerini ziyaretçilerin beğenisine sundu. Ermaksan, Türkiye’nin savunma gücüne katkı sağlamaya devam etmeyi planlıyor.

Özkayan: Daha önce yapılmamış ürünler

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan, fuara ilişkin değerlendirmesinde şunları dile getirdi:

“Son 10 yılda ülkemizin savunma sanayisindeki hızlı gelişmelerini yakından izleyerek, 60 yıllık makine üretim tecrübemiz ve altyapımızla geliştirdiğimiz, özellikle ihtiyaç duyulan alanlarda daha önce yapılmamış, özgün ve ürüne dönüşmüş sistemlerimizle SAHA EXPO’ya katıldık. Yüksek teknolojiyi odağımızda tutarak geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz savunma sanayi ürünlerini, yurtiçi ve yurtdışından gelecek sektör temsilcileriyle buluşturduk.”