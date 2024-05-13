GÖKSEL BAŞARAN

Tüyap Konya tarafından bu yıl 17. kez düzenlenen Konya Makine Teknolojileri Fuarları, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Fuarlar, 8-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Konya Ticaret Odası - Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapıldı. KONMAK (Konya Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Delme, Kesme Teknolojileri, Malzemeler, El Aletleri Fuarı), KONELEX (Konya Elektrik, Elektronik, Elektromekanik, Enerji Üretimi, Otomasyon Fuarı), İSKON (Konya İstifleme, Depolama, Taşıma, Vinç ve Lojistik Fuarı) ve KONYA SAC (Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı) olmak üzere 4 farklı fuar eş zamanlı olarak tek çatı altında gerçekleştirildi.

4 gün süren fuarlarda metal işleme makineleri, kaynak, delme, kesme teknolojileri, el aletleri, sac, lazer, boru, profil işleme teknolojileri ve yan sanayileri, elektrik, elektronik, elektromekanik, enerji üretimi, otomasyon, istifleme, depolama, taşıma, vinç ve lojistik sektörlerinin liderleri bir araya gelerek, sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri sergileme fırsatı buldu. Fuarlarda aynı zamanda Tüyap’ın Rusya, Makedonya, Gürcistan ve İran ofislerinin aracılığıyla alım heyeti organizasyonu da yapıldı.

Bursa’dan 15 firma katıldı

Katılımcı ve ziyaretçi memnuniyet oranı yüzde 90’ın üzerinde olan fuarlarda, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Giresun, Kocaeli, Adana gibi şehirlerdeki önde gelen firmalar, en son teknolojiye sahip makine ve ekipmanlarını gözler önüne serdi. Konya’daki fuarlara, makine sektörünün son derece geliştiği Bursa’dan 15 firma katıldı.

FUARA KATILAN BURSA FİRMALARI*

ATİK ENDÜSTRİYEL

DURMAZLAR

ERFAB

ISITAN MAKİNE

İNDEX DENETİM

KALEN PRİMA MAKİNA

LOTHBROG MAKİNE

MAC BENDING

MECHATRON

MTK TEKNİK KAPLAMA

PHOTON MAKINA

SAĞLAMLAR PUNTA KAYNAK

SEZGİN LAZER MAKİNE

ŞAHİNLER METAL MAKİNA

ZİGANA VİNÇ

*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.

Mert Tunalıgil

ERFAB Makine Genel Müdürü

Geniş ürün gamı ile fark yarattık

ERFAB Makine olarak Konya Makine Teknolojileri Fuarı’nda özel modellerimizi ilk kez sergiledik. Ürün portföyümüzde bulunan silindir, profil, boru ve caka bükme makineleri, yapısal çelik işleme ve lazer kesim teknolojileri ile fuar ziyaretçilerinin ilgi odağı oldu. Ayrıca bu yıl standımızda yenilikçi bükme teknolojisi ile çözümler sunan ERBEND’in panel bükme modelini ilk kez sergiledik. Paslanmaz mobilya, döşemeler ve raf sistemleri, paneller, metal mimari ve aydınlatma ürünleri, profesyonel mutfak ekipmanları, pano ve kabinler ile ısıtma-soğutma sistemleri olmak üzere birçok sektörde kullanılabilen ERBEND Panel Bükme Kompakt modeli hızlı, ekonomik ve tam manasıyla kullanıcı dostu çözümler sunuyor. Tercihe göre 0.4 mm ile 1.5 mm arasında tüm kalınlıklardaki sac plakaların bükümü için tasarlanan PBC modellerinde manipülatör hareket ederek parçayı otomatik olarak döndürüyor ve büküm eksenine gelen parçayı bükme ünitesi ise yukarı ve aşağı doğru büküyor. Böylelikle hem zamandan tasarruf sağlıyorsunuz, hem de tek operatörle kolaylıkla iş sürecinizi tamamlayabiliyorsunuz. Metal sacların bükümünü katlama yöntemiyle yapan caka bükme makineleri ile ülkemiz makine imalatçılarından ERBEND’in özel çözümlerine olan ilgiden çok memnunuz. Sac, boru ve profillerin işlenmesi için OEM proje standartları ile üretilen ERFAB Lazer Kesim Makine modelleri; teknolojileri, maksimum verimlilikleri ve yüksek performansları ve elbette ERFAB güvencesi ile ülkemiz yatırımcısına güç katmaya devam edecek. Dünya kalite standartlarının gerekliliklerini yerine getiren ERFAB Makine olarak hızlı ve tasarruflu üretimde en çok tercih edilen plaka ile boru ve profil lazer kesim modellerimizle artık çok daha rekabetçiyiz. Otomobil, havacılık, denizcilik, enerji, çelik konstrüksiyon, ısıtma-soğutma, savunma sanayisi gibi Türkiye üretim ve sanayisinin gelişimine katkı sağlayan pek çok alanda müşterilerine yüksek kaliteli üretim ve uygulama çözümleri sunmaktayız. Yine bu yıl ilk kez standımızda CNC serpantin boru bükme makine modeli MARS 50, fuar süresince gerçekleştirdiğimiz test bükümleri ile ilgi odağı oldu. ERFAB standında ilk kez sergilen bu iki yeni model dışında; silindir ve profil bükme makinelerinde sektörün öncüsü Davi’nin CNC kontrollü dört toplu silindir bükme modeli MCB ve yine teknolojisi ile kullanıcılarının verimliliğini arttıran VLB’nin boru bükme makinesi yer aldı. Ayrıca hidrolik parça doğrultma makine üreticilerinden Almanya menşeli KOHLER’in Peak Performer modeliyle de üretim kayıplarını azaltmak isteyenlere sunduğumuz çözümleri gösterdik. Erfab Makine’nin yatırımcının ihtiyacı olan geniş ürün gamı ile fuar ziyaretçilerinin beklentilerine cevap verdiğini düşünüyorum.

Fatih Sezgin

Lasersonic YKB

El tipi lazer kaynak makinelerimiz ilgi gördü

Fiber lazer güç kaynakları, optik ekipmanlar, kontrol ve soğutma ünitelerindeki uzmanlığını kullanarak kendi bünyemizde ürettiğimiz el tipi lazer kaynak makinelerimiz ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü. Lasersonic markası altında ürettiğimiz bu makineler, çeşitli malzeme tiplerinde 10 mm kalınlığına kadar kaynak yapabilme özelliğine sahip. 1500W, 2000W ve 3000W seçenekleriyle müşterilere sunulan makineler, su soğutma sistemi ile kullanıcılara uzun ömürlü, sağlam bir performans vadediyor. Hızı, kullanım kolaylığı, yüksek kaliteli sonuçları ve maliyet etkinliği, karlılığı korurken operasyonlarını kolaylaştırmayı amaçlayan işletmeler için onu cazip bir seçenek haline getiriyor. İhracat odaklı çalışan bir firma olarak yurt dışından çok sayıda fuara katılıyoruz. Ancak yurt içindeki sektörel fuarlar bizim içinde büyük önem taşımaktadır. Konya Makine Teknolojileri Fuarı, bölgesel iş yoğunluğu bakımından ürünlerimize hitap eden şehirlerin merkezi konumunda. Lazer kaynak makinemizi fuarda deneyimleme fırsatı bulan yeni müşterilerimizin memnuniyetini görmek bizleri çok mutlu etti. Ayrıca, yükselen ivmeyle pazarda kalıcı yer edinmenin ve satış sonrası hizmetlerimizin kalitesinin farkındalığını yaratmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Lütfi Akıncıoğlu

Lothbrog Makine YKB

Ürünlerimize fuarda ilgi yoğundu

LOTHBROG MAKİNE olarak, makine sektörünün kalbi Bursa’da faaliyete başladık ve Çin Halk Cumhuriyeti merkezli GWEIKE LAZER markasının; Türkiye’de yerleşik tek yetkili distribütörüyüz. 5 binden fazla makine ihracat deneyimine sahip 65 kişilik personelimiz; buna ilave Türkiye sınırları içerisinde 800’den fazla Gweike Lazer makine teslimatı ve 600’den fazla devam eden müşteri memnuniyeti odaklı servis hizmetleri ile öncü Lothbrog Makine olarak, sac metal işleme teknolojileri hakkında 18 yıllık bilgi, birikim ve tecrübemiz ile sektöre sunmaya devam ediyoruz. Yoğun ziyaretçi katılımının olduğu KONMAK fuarı, Türkiye sanayisinin öncü şehirlerinden biri olan Konya ziyaretçisi tarafından yüksek ilgi gördü. Fuarda müşterilerimize ve hedef kitlemize, GWEIKE Lazer’in lansmanını gerçekleştirdiği 135KW’lık yeni teknoloji rezonatörden ve lazer sektöründe yaşanan teknolojik gelişmeler hakkında görüşlerimizi aktarma fırsatı yakaladık.

Ramazan Çelik

MTK Teknik Kaplama YKB

Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı

Konya'da son zamanlarda savunma sanayisine yapılan yatırımlardan dolayı, savunma alanında çok fazla ziyaretçi standımıza uğradı. MTK Teknik Kaplama A.Ş. olarak, bu fuara katılarak savunma sanayindeki varlığımızı daha da güçlendirmeyi, yenilikçi ürün ve proseslerimizi tanıtmayı ve sektördeki iş birliklerini artırmayı hedefledik. Fuarda, özellikle savunma sanayindeki önemli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla geliştirdiğimiz SQ40 Kaplama gibi özel ürünlerimizi sergiledik. SQ40 Kaplama, silah parçalarında ve namlularda olağanüstü bir verimlilik sağlarken, homojen siyah bir renk sunarak estetik açıdan da üst düzey bir görünüm elde etmenize olanak tanır. Ayrıca, S40 prosesi ile elde edilen bu kaplama, korozyona karşı mükemmel bir direnç sağlayarak silah sistemlerinin uzun ömürlü olmasını garanti eder. Bunun yanı sıra, SQ40 Kaplama aşınma direnci ve çizilme direnci gibi özelliklerle donatılmıştır, böylece zorlu koşullarda bile silahların güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırır. Fuar, beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. SQ40 Kaplama gibi özel ürünlerimiz, fuarda yoğun ilgi gördü ve sektördeki diğer önemli firmalarla yeni iş birlikleri kurma fırsatları elde ettik. Ziyaretçilerle yaptığımız etkileşimler, ürünlerimizin savunma sanayindeki ihtiyaçları nasıl karşılayabileceği konusunda bize önemli geri bildirimler sağladı. Bu başarılı katılım, MTK Teknik Kaplama A.Ş.'nin savunma sanayindeki liderliğe doğru ilerleyişini desteklemeye devam ediyor.

Hakan Karsan

Zigana Vinç YKB

Hedef kitlemize ulaştık

Konya fuarı, sektörümüz için çok büyük bir önem taşır. Firmamızın imajı ve güçlenmesi için bu fuar birçok avantajı beraberinde getirir. Hedef kitleyle doğrudan iletişim kurmamızı sağlar. Sadık bir müşteri kitlesi oluşturmamıza yardımcı olur. Yük kaldırma ekipmanlarımız ve yardımcı elemanlarımız, jeneratör ve su motorlarımız, yerli ve ithal kumanda çeşitlerimizi sergiledik. Beklentimizin biraz altında kalmış olsa da, genel olarak hedef kitlemize ulaştık.