Bölgenin özgün karakterini korumayı esas alan proje kapsamında, araç yoğunluğunun azaltılması, yaya öncelikli kullanımın teşvik edilmesi ve doğayla uyumlu yürüyüş, kamp ve etkinlik alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

“Şehirle ve toplumla bütünleşen üniversite” vizyonuyla çalışmalarını yürüten Bursa Teknik Üniversitesi Bursa’nın önemli turizm destinasyonlarından biri olan Keles Kocayayla için kolları sıvadı. BTÜ akademisyenleri “Doğanın Ham Gösterisi” başlıklı projesiyle Kocayayla’nın doğal güzelliklerini ön plana çıkaracak bir plan hazırladı. Proje; doğa, tarih, kültür ve miras bileşenlerini bir arada ele alarak Kocayayla’nın özgün karakterinin korunmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor.

Kocayayla’nın hafızası geleceğe taşınıyor

Bursa’nın en önemli panoramik yayla peyzajlarından biri olarak öne çıkan Kocayayla, sahip olduğu zengin biyoçeşitlilik, ekolojik koridor özelliği ve kültürel mirasıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında alanın yalnızca doğal değerleri değil, aynı zamanda Bursa kent hafızasındaki yeri ve tarihsel geçmişi de değerlendirilerek kapsamlı bir planlama yaklaşımı geliştirildi. Alanın özgün karakterini ön plana çıkaran proje, minimum müdahale ilkesini esas alan “Doğanın Ham Gösterisi” yaklaşımı üzerine kurgulandı. Bu doğrultuda hazırlanan tasarım kararları, kırsal peyzajın korunmasını sağlarken ziyaretçilere doğayla uyumlu deneyim alanları sunmayı hedefliyor.

Ulaşım yeniden planlandı

Projede, Kocayayla'nın doğal yapısını korurken ziyaretçilerin alanı daha rahat ve bilinçli kullanabilmesine yönelik çözümler geliştirildi. Bu kapsamda araç ve yaya ulaşımı yeniden planlanırken, yoğun kullanımın doğaya zarar vermesini önleyecek düzenlemeler önerildi. Ayrıca Kocayayla'nın tarihi ve kültürel değerlerinin daha görünür hale getirilmesi, ziyaretçilerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanların oluşturulması hedeflendi.

Doğaya saygılı kamp alanları

Orman Fakültesi akademisyenleri Dr. Öğretim Üyesi İnanç Taş ve Arş. Gör. Emre Kılınçarslan ise ağaç rölövelesi haritalandırdı. Ağaç rölövelerinden elde edilen veriler doğrultusunda tasarlanan karavan kamp alanı, mevcut ağaç dokusuna zarar vermeyecek şekilde planlandı. Tamamı geçirgen yüzeylerden oluşan kamp alanına ek olarak, dönemsel şenliklerde kullanılabilecek çadır alanları ve yönetim birimi tasarlandı.

Yaya öncelikli yayla deneyimi

Taşıma kapasitesi esas alınarak hazırlanan projede, ziyaretçi yoğunluğunu kontrol altında tutacak bir yönetim modeli geliştirildi. Bu kapsamda araç kullanımı yayla merkezinden uzaklaştırılarak giriş bölümünde geçirgen yüzeyli ve ağaç kanopisiyle bütünleşen otopark alanları önerildi. Böylece motorlu araç baskısının azaltılması ve çekirdek peyzaj alanının yaya öncelikli bir deneyim mekânı olarak değerlendirilmesi hedeflendi.

Bilimsel birikim Bursa ile buluşacak

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite olarak yalnızca akademik üretime değil, aynı zamanda şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlayan projelere de önem verdiklerini belirterek, “Bursa Teknik Üniversitesi olarak şehirle bütünleşen, bulunduğu kentin sorunlarına ve potansiyellerine bilimsel çözümler üreten bir üniversite anlayışıyla hareket ediyoruz. Kocayayla için geliştirilen bu proje de doğal ve kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir çalışma oldu. Daha önce Bursa'nın farklı ilçelerinde Avrupa Birliği destekli projeler yürüttük, kırsal kalkınma ve kültürel miras odaklı çalışmalar gerçekleştirdik. Üniversitemizin bilgi birikimini Bursa’nın doğal ve kültürel değerleriyle buluşturmaya, kentimize ve bölgemize katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.