OİB tarafından yapılan açıklamada, Baran Çelik'in yeni görevinin TİM Yönetim Kurulu toplantısında gerçekleştirilen seçimle belirlendiği bildirildi. Açıklamada, "OİB Başkan Yardımcımız ve TİM Sektörler Konseyi Otomotiv Sektörü Temsilcimiz Baran Çelik, bugün gerçekleştirilen TİM Yönetim Kurulu toplantısında TİM Başkan Vekili seçilmiştir." ifadelerine yer verildi. Uzun yıllardır ihracat camiasında çeşitli görevler üstlenen Baran Çelik, OİB Başkan Yardımcılığı ve TİM Sektörler Konseyi Otomotiv Sektörü Temsilciliği görevlerini de sürdürüyor. Çelik'in TİM Başkan Vekilliğine seçilmesiyle birlikte, Türkiye'nin ihracat politikalarının oluşturulmasına yönelik çalışmalarda yeni görevini de üstleneceği belirtildi.