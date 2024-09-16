AYDIN DAĞTEKİN

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri, Bursa ihracatında yaşanan kan kaybını bir kez daha gözler önüne serdi. Bursa ihracatı ağustos ayında yüzde 9,9 azalışla 1 milyar 223 milyon dolar olurken, Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 aylık ihracat ise yüzde 0,2'lik artışla 10 milyar 688 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Özellikle son yıllarda kan kaybeden sanayinin kilit merkezlerinden Bursa, en fazla ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında İstanbul, Kocaeli ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer alabildi. Bursa ihracatında sektörlerin performansı ve değerlendirildiğinde ise dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.

*TİM verilerine göre, Bursa’dan yapılan çelik ihracatı ağustosta yüzde 1,6 artarak 85,7 milyon dolar oldu. Sektörün ilk 8 aylık ihracatı da yüzde 22,7 oranında yükselişle 724,8 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

*Çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri ihracatı geçen ay yüzde 44,4 artışla 4,9 milyon dolar olurken, sektörün yılın ilk 8 aylık dönemine ilişkin ihracatı da yüzde 5,8 oranında azalarak 30,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

*Bursa'dan yapılan demir ve demir dışı metaller ihracatı ağustos ayında yüzde 3,3'lük gerilemeyle 50,6 milyon dolar olurken, sektörün Ocak-Ağustos dönemini kapsayan 8 aylık performansı da yüzde 9,4'lük azalışla 397,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

*Deri ve deri mamulleri ihracatı geçen ay yüzde 54,2 azalarak 8,5 milyon dolar olurken, 8 aylık ihracatı yüzde 0,4 artışla 34,7 milyon dolar düzeyine çıktı.

*Elektrik ve elektronik ihracatında geçen ay yüzde 17,8 oranında artış kaydedildi ve ihracat 21 milyon dolara ulaştı. Sektörün 8 aylık ihracatına bakıldığında da yüzde 11,5 artış görüldü ve ihracat 155,7 milyon dolara çıktı.

*Gemi, yat ve hizmetleri alanındaki ihracat geçen ay yüzde 71,6 düşerek 2,4 milyon dolara geriledi. Sektörün Bursa'dan yapılan 8 aylık ihracatı da yüzde 3'lük kayıpla 66,2 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

*Halı ihracatı geçen ay yüzde 10,5 artarak 1,4 milyon dolara çıktı, 8 ayda ise yüzde 3,1 düşüşle 11,5 milyon dolara geriledi.

Hazır giyim ve konfeksiyon

*Bursa ekonomisi için büyük önem taşıyan, ancak yüksek maliyetler, düşük kur, Çin rekabeti v.s gibi nedenlerle son yıllarda önemli oranda kan kaybeden sektörlerden hazır giyim ve konfeksiyonda da ağustos ayında toparlanma kaydedildi ve yüzde 15 artışla ihracat 156,7 milyon dolar seviyesinde realize oldu. Sektörün 1 Ocak- 31 Ağustos 2024 tarihleri arasındaki ihracatı da yüzde 3,9'luk düşüşe işaret etti ve ihracat 1 milyar 74 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

*Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ağustos ayında yüzde 3,5 artışla 5,7 milyon dolar, 8 aylık ihracat da yüzde 19,8 yükselişle 89,4 milyon dolar oldu.

*İklimlendirme sanayi geçen ay Bursa'dan yüzde 11,4 artışla 51,7 milyon dolar ihracat yaptı. Sektör, yılın ilk 8 aylık döneminde de yüzde 1'lik kayıpla 347,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

*Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe geçen ay yüzde 11 ihracat artışı kaydedildi ve ağustos ihracatı 71,8 milyon dolar oldu. Sektörün 8 aylık ihracatı da yüzde 19 yükselişle 547 milyon dolar düzeyinde realize oldu.

*Bursa'dan yapılan kuru meyve ve mamulleri ihracatı geçen ay yüzde 3,8 düşüşle 156 bin dolar, 8 aylık ihracat da yüzde 1,3 artışla 1,5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Makine ve aksamları

*Madencilik ürünleri ihracatı ağustosta yüzde 11 gerilemeyle 11 milyon dolara, yılın ilk 8 aylık dönemine ilişkin ihracatı da yüzde 26,4 düşüşle 62,2 milyon dolara indi.

*Sadece Bursa için değil, Türkiye için de büyük önem taşıyan bir diğer sektör olan makine ve aksamları ihracatı geçen ay yüzde 24,1 düşüşle 86,1 milyon dolara geriledi. Sektörün 8 aylık ihracatı da yüzde 9,9 kayıpla 826,4 milyon dolar oldu.

*Meyve sebze mamulleri ihracatı geçen ay yüzde 1 azalışla 19,6 milyon dolara inerken, 8 aylık ihracat ise yüzde 11 artışla 123,3 milyon dolara çıktı.

*Özellikle İnegöl ekonomisi için kritik öneme sahip olan mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında geçen ay yüzde 9,3 oranında düşüş yaşandı ve ihracat 66,2 milyon dolara geriledi. Sektörün ilk 8 aylık ihracatı da yüzde 9,4'lük kayıpla 502,7 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

*Bursa'dan mücevher ihracatı geçen ay yüzde 35 azalarak 165 bin dolar, 8 aylık ihracat yüzde 32,2 kayıpla 768 bin dolar düzeyinde realize oldu.

Otomotiv endüstrisi

*Üretim, istihdam ve ihracatı göz önüne alındığında ‘Türkiye’nin Detroit’i olarak adlandırılan Bursa’nın lider sektörü otomotiv endüstrisinin ihracatında ise, ağustos ayında yüzde 25 oranında kayıp yaşandığı dikkat çekti ve sektör ihracatı 443 milyon dolara geriledi. Sektörün yılın ilk 8 aylık döneminde gerçekleştirdiği ihracat da yüzde 0,4 gerilemeyle 4 milyar 648 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

*Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı geçen ay yüzde 14,9 oranında artış kaydederek, 12,3 milyon dolara ulaştı. Sektörün 8 aylık ihracatı da yüzde 11,7 artışla 103 milyon dolara çıktı.

*Bir başka alt sektör olan süt bitkileri ve mamulleri ihracatında geçen ay Bursa'dan 56 bin dolarlık ihracat gerçekleşti. Sektör ihracatı aylık bazda yüzde 15 düşerken, 8 aylık dönemde ise yüzde 28,8 oranında artarak 5,4 milyon dolara ulaştı.

*Yaş meyve sebze ihracatı ağustos ayında yüzde 113,7 gibi yüksek bir oranda artışla 12,2 milyon dolara yükselirken, 8 aylık dönemde ise yüzde 0,5 azalarak 54,9 milyon dolara geriledi.

*Zeytin ve zeytinyağı sektörünün geçen ayki ihracatı yüzde 22 düşüşle 2,1 milyon dolara, 8 aylık ihracatı da yüzde 33,4 artışla 25,9 milyon dolara çıktı.

Tekstil ve hammaddeleri

*Bursa ekonomisinin temel sektörlerinden tekstil ve hammaddelerinde ise ihracat geçen ay yüzde 9,6 artış kaydetti ve 109,8 milyon dolara çıktı. Sektörün 8 aylık ihracatında da yüzde 2,6'lık artış kaydedildi ve ihracat 853,1 milyon dolara ulaştı.

Böylece Bursa'dan yapılan ihracat geçen ay yüzde 9,9 azalışla 1 milyar 223 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, kentin 8 aylık ihracatı ise yüzde 0,2'lik artışla 10 milyar 688 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.