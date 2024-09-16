GÖKSEL BAŞARAN-AYDIN DAĞTEKİN

Dünyanın en büyük otomotiv fuarları arasında yer alan Automechanika Frankfurt, bu yıl 10-14 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Bursalı otomotiv yan sanayi şirketlerinin tam anlamıyla çıkarma yaptığı fuara, 66 firma katılıp, son teknoloji ürünlerini gözler önüne serdi ve yeni iş bağlantıları yapmanın yollarını aradı. 175 ülkeden katılımcısı olan dünyanın önde gelen fuarı, endüstri, atölyeler ve ticaret için en önemli uluslararası buluşma yeri olarak biliniyor.

Yeni işbirlikleri sağlandı

Automechanika, otomotiv satış sonrası pazarının tüm değer zincirini kapsıyor. Bu durum fuarı, tüm dünyayla inovasyon ve ağ kurma platformu haline getiriyor. Endüstri değer zincirinin A'dan Z'ye tüm unsurlarını kapsayan tek fuar markası olan Automechanika'ya katılan firmalar, inovasyonlara ve yeni iş bağlantılarına erişme olanağı yakalıyor. Dünyanın dört bir yanından sektör oyuncusu şirketin iştirak ettiği fuara, Türkiye’nin Detroit’i kabul edilen Bursa’dan da yoğun bir katılım oldu. Automechanika Frankfurt’ta stant açan toplamda 66 Bursalı firma, en son teknoloji ürünlerini vitrine çıkardı.

Taner Yılmaz

May Fren Genel Müdürü

Arıza tespit cihazlarımızı ön plana çıkardık

Genel olarak Automechanika Frankfurt fuarı, ziyaretçi açısından kötüydü. Avrupa ve Almanya'nın birçok ülkeye uygulamış olduğu vize ambargosundan kaynaklanan genel ziyaretçi açısından ciddi bir düşüş gözlemledik bu yıl. Her ne kadar otomotivin merkezi Almanya gözükse de artık fuarın, vize uygulamalarından ve sınırlamalarından dolayı giderek popülaritesini yitireceği kanaatindeyim. Diğer ülkelerde düzenlenen Automechanika fuarlarını düşündüğümüzde de, Türkiye ve Çin'deki fuarlar liderliği çekecekmiş gibi görünüyor.

Fuarda özellikle arıza tespit cihazlarımızı ön plana çıkarmaya çalıştık. Valf test merkezini ve sensör arıza tespit cihazını bu fuarda tanıttık. Ayrıca yapay zekayla çalışan valf arıza tespit cihazının da dünya lansmanını böylelikle fuarda gerçekleştirmiş olduk. Şirketimizi geleceğe hazırlamak için teknolojik ürünlere ve arıza tespit cihazlarına yatırımları devam ettirmeyi planlamaktayız.

Vecibe Kaplan Arslan

Maysan Mando Satış ve İş Geliştirme Müdürü

İleri teknoloji ürünlerimizi sergiledik

Sektörün tüm dünyadaki en büyük buluşma noktalarından biri olan Automechanika Frankfurt fuarına düzenli olarak katılıyoruz. Bu yıl da fuardan beklentimiz yüksekti. İleri teknoloji odağında geliştirdiğimiz yenilikçi ürünlerimizi fuar süresince ziyaretçilerimizin beğenisine sunduk. Fuarı katılımcı olarak değerlendirirsek, 2022 yılındaki fuara göre ilgi biraz daha yoğun ancak pandemi öncesi olduğu kadar yoğun değil.

Yaptığımız yenilikçi çalışmalarla sektörün gelişimine öncülük etmeye devam ederken, global ayak izimizi güçlendirmeye ve Türk otomotiv sektörünün gelişimine katkı sağlamaya devam etme hedefindeyiz.

Hikmet Sami Bilgiç

Turkas Amortisör YKÜ

Fuarda katılımcı sayısı giderek azalıyor

Dünyanın en önemli fuarlarından birine katılımcı olarak katılmak ve ürünlerimizi sergilemek her zaman bizim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Ancak son birkaç yıldır gözlemlediğimiz bir durum, katılımcı sayısının giderek azalmasıdır. Önceki yıllarda fuarlar, sektördeki tüm yeniliklerin ve trendlerin paylaşıldığı, yeni iş bağlantılarının kurulduğu ve global ağların güçlendirildiği büyük organizasyonlardı. Ancak, son dönemlerde katılımcı sayısının düşmesi, bu etkinliklerin artık eskisi kadar çekici olmadığını göstermektedir.

Bu durum böyle devam ederse, gelecekte fuar organizasyonları sadece eski müşterilerimizle bir araya gelmek için kullanılan bir platforma dönüşebilir. Halbuki fuarların asıl amacı, yeni müşteri ve iş ortaklarıyla tanışmak, yenilikleri paylaşmak ve sektördeki gelişmelere yön vermek olmalıdır. Katılımın azaldığı bu fuarlarda, yeni iş fırsatlarının ortaya çıkması zorlaşacak ve rekabet gücümüzü artıracak yenilikçi adımlar atmak için gerekli motivasyonu bulmak da zorlaşacaktır.

Bizim için, fuarların her zaman yenilikçi bir ruhla, yüksek katılımcı sayıları ve yoğun etkileşimlerle sürmesi, sektörümüzün geleceği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle hem organizatörlerin hem de katılımcıların fuarların değerini koruyabilmesi ve geliştirebilmesi için ortak çaba sarf etmesi gerektiğine inanıyoruz.

Mehmet Mutlu

Üçel Kauçuk Genel Müdürü

250'ye yakın yeni ürünümüzden bazılarını sergiledik

Automechanika Frankfurt 2024, dünya genelinde otomotiv endüstrisinin buluşma noktası olarak, yenilikçi teknolojilerin ve ürünlerin sergilendiği önemli bir etkinlik. Üçel Kauçuk olarak bu fuarda 4 bin çeşitten fazla ürünümüze ilave olarak 250'ye yakın yeni ürünümüzden bazılarını sergiledik. Özellikle iş ortaklarımız ile geliştirdiğimiz ürünler, fuarda sektör profesyonellerinin ilgisini çekiyor. Diğer Automechanika fuarları ise daha yerel odaklı olabilirken, Frankfurt, küresel pazarda trendleri belirleme açısından daha geniş bir platform sunuyor.

Üçel Kauçuk olarak yenilikçi yaklaşımlarımız ve iş birlikleriniz doğrultusunda, bu fuarda ilk kez sergilediğiniz yeni kauçuklu metal ürünler ve otomotivin geleceğine yönelik çözümlerle ilgili çalışmalarımız ile dikkat çekiyoruz. Üretim kapasitemiz ve Ar-Ge biriminizin çalışmaları, sektördeki rakiplerimize kıyaslandığında güçlü bir avantaj sağlamaktadır.

Özge Canıtez

CSA Kaplama Fabrika Müdürü

Beklediğimiz dinamiği bulamadık diyebilirim

Automechanika, dünya çapında bir fuar olduğu için mutlaka her ülkenin potansiyeli farklı oluyor. Frankfurt başlangıç noktası; ülkedeki otomotiv sektör gelişmişliği sebebiyle buraya dair beklentimiz fazlaydı, geçtiğimiz döneme göre nitelikli kalabalık görsem de, beklediğimiz dinamiği bulamadık diyebilirim. Sebebinin önce ekonomik, ülkemiz adına da vize problemiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Fuar sebebiyle özel bir ürün grubu çalışmamız olmadı, mevcut potansiyel müşterilerimizle nuluima fırsatı elde ettik.