Yeşil OSB’lere 300 milyon dolar finansman desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'e ayırdıkları 250 milyon dolarlık kısmıyla, KOBİ'lerin su, enerji ve ham madde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümüne yönelik yeşil dönüşüm projelerine 4 milyon liraya kadar destek verdiklerini anlatarak, "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile OSB'lerin yeşil altyapı yatırımlarına 300 milyon dolar finansman sağladıklarını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği: Sanayi-Su Buluşması" programına katıldı. Bakan Kacır, yeşil dönüşümü büyümenin odağına aldıkları yeni dönemde, su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını destekleyecek adımları hayata geçirdiklerini söyledi.

17 arıtma projesi için kaynak…

Bakan Kacır, "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi" ile OSB'lerin yeşil altyapı yatırımlarına 300 milyon dolar finansman sağladıklarını kaydetti.

Proje kapsamında OSB'lerin yeşil ve teknolojik çözümler içeren altyapı, ileri atıksu arıtma tesisi, su geri kazanım, GES, sıfır atık, biyogaz tesisi projelerini desteklediklerini, OSB'lerin verimliliğini, çevresel sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizen Kacır, proje kapsamında 17 arıtma projesi için 3,5 milyar lira kaynak ayırdıklarını, kuracakları veya modernize edecekleri tesislerle 29 milyon metreküpün üzerinde su arıtımı, 6,6 milyon metreküp su tasarrufu gerçekleştireceklerine dikkati çekti.

"Yenilikçi su verimliliği çözümlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için TÜBİTAK destek programlarıyla, son 22 yılda 183 projeye ve 286 bilim insanımıza 617 milyon lira destek olduk" diyen Kacır, "BİGG Yeşil Büyüme Çağrıları" ile su kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlayan iş fikirlerine 900 bin liraya kadar girişimcilik proje desteği verdiklerini söyledi.