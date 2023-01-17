Yeni uçuş noktalarıyla Bursa’nın cazibesi artırılacak
Bursa’nın turizmden daha fazla pay alabilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Yenişehir Havalimanı’na yeni yurt içi ve yurt dışı seferleri ekleniyor.
AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yaptığı açıklamada, Bursa’nın daha ulaşılabilir bir şehir olması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.
Esgin, Yenişehir Havalimanı’nın işlevsel hale gelmesi için de girişimlerin devam ettiğini anlattı.
Salgın sürecinde kesintiye uğrayan Trabzon, Erzurum, Muş ve Diyarbakır uçuşlarının yeniden başlatıldığını dile getiren Esgin, şu ifadeleri kullandı:
“Gaziantep ve diğer şehirlerle ilgili yurt içi uçuşlarla ilgili sürecimiz devam ediyor. Bursa özellikle Arap destinasyonunun en fazla bildiği ve turizm hareketliliğinde son derece önemli bir aktör şehir konumunda.
Bahreyn uçuşları önümüzdeki günlerde başlıyor. Bunun yanı sıra yine Umman uçuşlarının mayıs ayı itibarıyla başlamasını umuyoruz. Bu noktada turizmci arkadaşlarımızla temas halindeyiz.
Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’dan Bursa’ya uçuşlarla ilgili sıcak bir gündemimiz var.”
Esgin, Bursa’dan Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) kentine uçuş yapılması için 3 hava yolu firmasının yetkilileriyle görüştüklerini aktardı.
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