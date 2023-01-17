Yeni uçuş noktalarıyla Bursa’nın cazibesi artırılacak

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yaptığı açıklamada, Bursa’nın daha ulaşılabilir bir şehir olması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Esgin, Yenişehir Havalimanı’nın işlevsel hale gelmesi için de girişimlerin devam et­tiğini anlattı.

Salgın sürecinde kesintiye uğrayan Trabzon, Er­zurum, Muş ve Diyarbakır uçuşlarının yeniden baş­latıldığını dile getiren Esgin, şu ifadeleri kullandı:

“Gaziantep ve diğer şehirlerle ilgili yurt içi uçuş­larla ilgili sürecimiz devam ediyor. Bursa özellikle Arap destinasyonunun en fazla bil­diği ve turizm hareketliliğinde son derece önemli bir aktör şehir konumunda.

Bahreyn uçuşları önümüzdeki günlerde başlıyor. Bunun yanı sıra yine Umman uçuş­larının mayıs ayı itibarıyla başlamasını umuyoruz. Bu noktada turizmci arkadaşları­mızla temas halindeyiz.

Kuveyt, Katar ve Suudi Arabistan’dan Bursa’ya uçuşlarla ilgili sıcak bir gündemimiz var.”

Esgin, Bursa’dan Bulgaristan’ın Filibe (Plovdiv) kentine uçuş yapılması için 3 hava yolu firmasının yetkilileriyle görüştüklerini aktardı.