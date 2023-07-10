YAPISİAD teknolojide rehberlik ediyor
YAPISİAD ve Hürriyet MTAL’in birlikte yürüttüğü Erasmıs + K220 VET projesinde sona gelindi. Bursa İl MEM Ar-Ge birimi ile Fransa, Yunanistan ve İtalya’daki okullar ile birlikte yürütülen proje kapsamında geliştirilen mobil uygulamayla; artırılmış gerçeklik teknolojisi ve GPS verileri kullanılarak yer altındaki doğal gaz, su, kanalizasyon, telefon ve internet gibi tüm yer altı tesisler görünür hale gelecek. YAPISİAD’ın mentörlüğünü üstlendiği ve Hürriyet MTAL ile geliştirilen Erasmus + K220 VET projesine www.pipescannar.com internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden erişilebilecek. Uygulama sayesinde ekipman operatörleri gerçek kazı şantiyelerinde, alt yapı tesislerinin sanal görüntülerini gerçek zamanlı görüntüleyerek, kazının altyapı tesislerine zarar verilmeden yapılmasını sağlayacak.