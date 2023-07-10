YAPISİAD teknolojide rehberlik ediyor

YAPISİAD ve Hürriyet MTAL’in bir­likte yürüttüğü Erasmıs + K220 VET projesinde sona gelindi. Bursa İl MEM Ar-Ge birimi ile Fransa, Yuna­nistan ve İtal­ya’daki okullar ile birlikte yürütülen proje kapsamında geliştirilen mobil uygulamayla; ar­tırılmış gerçeklik teknolojisi ve GPS verileri kullanılarak yer altındaki doğal gaz, su, kanalizasyon, telefon ve inter­net gibi tüm yer altı tesisler görünür hale gelecek. YAPISİAD’ın mentörlü­ğünü üstlendiği ve Hürriyet MTAL ile geliştirilen Erasmus + K220 VET proje­sine www.pipescan­nar.com internet si­tesi ve mobil uygulamalar üzerin­den erişilebilecek. Uy­gulama sayesinde ekipman operatörleri gerçek kazı şantiyele­rinde, alt yapı tesisleri­nin sanal görüntüle­rini gerçek zamanlı görüntüleyerek, kazının altyapı tesislerine zarar verilme­den yapılmasını sağlayacak.