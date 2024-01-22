Vali Demirtaş iş dünyası ile bir arada

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa sanayisinin öncü firmalarından ve “Yenilikçi teknolojiler’ sloganıyla, Endüstri 4.0’a uygun akıllı ve ileri teknolojili çözümler geliştiren Ermaksan ve otomotiv sanayi ile tarım makinelerinde kullanılan kauçuk ve plastik parça üretiminde yaklaşık 55 yıllık tecrübeye sahip Ayaz Kauçuk’u ziyaret etti. Akabinde Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.

Demirtaş, Ermaksan Yönetim Kurulu Başkanı Erol Özkayan ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Özkayan’ı ziyaret etti. Ermaksan fabrikasını gezerek üretim ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Demirtaş, “Savunma ve havacılık sanayisinde kullanılabilen parçalar gibi pek çok yeni nesil teknolojiyi üretip dünyanın dört bir yanına ihraç eden üretim tesisini ziyaret ederek; firma sahipleri Erol Özkayan ve Ahmet Özkayan’dan fabrikanın istihdam ve üretim kapasitesi hakkında bilgi aldık. Firma sahiplerine, ekonomiye yaptıkları katkılar için teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa Deri Organize Sanayi Bölgesine yaklaşık 20.000 metrekarelik modern yeni tesisisinde hizmet vermeye başlayan Ayaz Kauçuk Genel Müdürü Hakan Özdoğan’ı ziyaret eden Demirtaş, “Tarım makineleri ve otomotiv sanayisinde kullanılan kauçuk ve plastik parçaların tasarım ve üretimini yapan fabrikayı ziyaret ederek yapılan üretimler hakkında bilgi aldık. Kent ve ülke ekonomisine katkı sağlayan tüm iş insanlarımıza teşekkür ediyor, çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum şeklinde konuştu.

Bursa Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanvekili Murat Çağlar ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Demirtaş, “Bursa’mızda devam eden yatırımlar ve sanayi alanındaki çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunduk” ifadelerini kullandı.