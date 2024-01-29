Vali Demirtaş Baykal ve Haksan’ı inceledi

Metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye’nin önde gelen uzman imalatçısı olan ve kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine ile Bursa otomotiv yan sanayinin öncü firmalarından Haksan Otomotiv’in fabrikalarını gezen Vali Demirtaş, firmaların üretim kabiliyetlerini yakından inceleme imkanı buldu.

Üç ayrı fabrikada toplam 70.000 m2 üretim alanı ile, Avrupa’nın en büyük makine imalat tesislerinden birine sahip olan Baykal Makine’yi ziyaret eden Vali Demirtaş, “Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nde, metal sac işleme makineleri alanında faaliyet yürüten fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulunduk. Firma sahibi Hasan Murat Baykal’dan fabrikanın tarihçesi ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldık ve çalışanlarımıza selam verdik. İlimize her anlamda hizmet eden, üretim yapan, ihracata değer katan ve istihdam olanakları sağlayan firmalarımıza ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa otomotiv yan sanayinin köklü firması ve üretimin büyük bir bölümünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan Haksan Otomotiv’i ziyaret etti. Demirtaş, “Otomotiv sektörüne kauçuk parça üretiminin yanı sıra; beyaz eşya, inşaat, raylı sistem, plastik malzeme ve savunma sanayi gibi alanlarda faaliyet gösteren fabrikayı ziyaret ederek firma sahibi İbrahim Gülmez’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldık. İstihdam, üretim ve ihracata katkı sağlayan firma yetkilileri ve personele, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.