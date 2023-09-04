Uzay Kaşifleri Akademisi GUHEM ev sahipliğinde başladı

Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eği­tim merkezi GUHEM, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) iş­birliğinde düzenlenen “Türk Cumhuriyetleri Uzay Kaşifleri Akademisi” açılışı yapıldı. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgı­zistan, Kazakistan, Macaristan ve Türkiye’den 80’den fazla öğ­rencinin katıldığı program kap­samında gerçekleştirilecek uy­gulamalı eğitimlerle Türk dünyasında uzay farkındalığı oluşturarak genç nesillerin bu alana ilgisinin artırılması he­defleniyor.