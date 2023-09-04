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Uzay Kaşifleri Akademisi GUHEM ev sahipliğinde başladı
İş Dünyası 04.09.2023, 20:50
Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi GUHEM, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) işbirliğinde düzenlenen “Türk Cumhuriyetleri Uzay Kaşifleri Akademisi” açılışı yapıldı. Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve Türkiye’den 80’den fazla öğrencinin katıldığı program kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle Türk dünyasında uzay farkındalığı oluşturarak genç nesillerin bu alana ilgisinin artırılması hedefleniyor.
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