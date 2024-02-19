Üreten eller turnuvada boy gösterdi

KSİAD ve Kayapa OSB, bölgelerinde hizmet veren firmaların kaynaşması, birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için organizasyonlarını sürdürüyor. KSİAD ve Kayapa OSB tarafından geleneksel hale getirilen bowling turnuvalarının dokuzuncusu, organizasyona katılan 65 takım arasındaki ön eleme müsabakaları ile başlatıldı.

Organizasyonun açılış konuşmasını gerçekleştiren KSİAD Başkanı Hakan Söğünmez, “Bizler üretim sektörünün zor zamanlarında faaliyetlerimizi sürdürerek ülkemize değer katmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi çok çalışarak, üretimin, istihdamın, ihracatın sürmesi için çabalıyoruz. Ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesi için üzerimize düşen görevin bilincindeyiz. Çok çalışarak, emek vererek, iktisadi atılımlarımıza daha fazlasını katarak ülkemizi, gelişmiş ülkeler kategorisine çıkarmaya ve onlarla rekabet etmeye çalışıyoruz. Bu kadar sorumluluk ve emeğin yanı sıra birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, organizasyonlara da imza atıyoruz. Bu akşam da geleneksel hale gelen bowling turnuvamızın dokuzuncusunu başlatıyoruz. Her bir meslektaşıma keyifli bir müsabaka diliyorum” dedi.

Hakan Söğünmez’in konuşmasının ardından açılış pastası kesildi ve müsabakalar başlatıldı. Kayapa OSB ve KSİAD’ın birlikte düzenledikleri bowling turnuvası 26 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek ve kupa töreni ile sona erecek.