Üniversite- sanayi işbirliğinde yeni halka

Yer aldığı “Araştırma Üniversiteleri” kategorisinde üst sıralara çıkmayı hedefleyen Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), özel sektör temsilcileriyle nitelikli çalışmalar üretebilmek adına faaliyetlerine devam ediyor.

BUÜ yönetimi, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında tekstil sektöründe hizmet veren Sözal Kimya firmasıyla özel bir protokole imza attı. Araştırma faaliyetlerinin yürütülmesi, akademik ve kültürel değişim programlarının hazırlanmasını içeren sözleşmeye BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Sözal Kimya Yönetim Kurulu Üyesi Nuray Sözal imza attı.