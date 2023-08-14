TÜGİAD’da kayyum tartışması
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Kurulu sonrası yönetime gelen Başkan Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu usulsüzlükler ve tüzüğe aykırı ihraçlar nedeniyle mahkeme kararıyla görevden alındı.
TÜGİAD’ın 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen 19. Genel Kurulu’nda göreve gelen Başkan Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu göreve gelir gelmez, üyelik şartları oluşmadığı gerekçesiyle aralarında TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Burak Dalgıç’ın da bulunduğu 6 iş insanının üyeliğini iptal ederek görevden aldı.
Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, yapılan usulsüzlükler ve tüzüğe aykırı ihraçlar nedeniyle mahkeme kararıyla derneğe kayyum atandığını bildirmişti. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, kayyum atanmasıyla ilgili kesinleşmiş bir karar olmadığını ve kendilerine böyle bir karar tebliğ edilmediğini söyledi.