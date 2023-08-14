TÜGİAD’da kayyum tartışması

Türkiye Genç İş İnsan­ları Derneği (TÜ­GİAD) Genel Kurulu son­rası yönetime gelen Başkan Gürkan Yıldırım ve Yönetim Kurulu usul­süzlükler ve tüzüğe aykırı ihraçlar nedeniyle mah­keme kararıyla görevden alındı.

TÜGİAD’ın 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekle­şen 19. Genel Kurulu’nda göreve gelen Başkan Gür­kan Yıldırım ve Yönetim Kurulu göreve gelir gel­mez, üyelik şartları oluş­madığı gerekçesiyle arala­rında TÜGİAD Ankara Şubesi Başkanı Burak Dal­gıç’ın da bulunduğu 6 iş insanının üyeliğini iptal ederek görevden aldı.

Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, yapılan usulsüz­lükler ve tüzüğe aykırı ih­raçlar nedeniyle mah­keme kararıyla derneğe kayyum atandığını bildir­mişti. Konuyla ilgili düzen­lenen basın toplantısında konuşan TÜGİAD Genel Başkanı Gürkan Yıldırım, kayyum atanmasıyla ilgili kesinleşmiş bir karar ol­madığını ve kendilerine böyle bir karar tebliğ edil­mediğini söyledi.