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TÜGİAD Bursa’da Selim Baykal dönemi

İş Dünyası 27.02.2023, 23:39
TÜGİAD Bursa’da Selim Baykal dönemi

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nin 13. Olağan Genel Ku­rulu gerçekleştirildi. Genel Ku­rul’da 12. Dönem Başkanı Ahmet Parseker, görevini Selim Baykal’a devretti. TÜGİAD Bursa Şubesi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu

Selim Baykal, Hasan Kes­kin, Şeyma Özçimen, Ertan Çeçener, Nur Gül Arslan, Görkem Özkan, İrem Savcı, Arzu Işık, Sudan Şahin, Erol Akbaş, H. Burak Aras, Ali Erman Aytac, Yakup Değirmencioğlu, Ertan Demirdüzen, Alara Emengen, Kamer Enderer, Fatih Taşyakan ve Emir Türkkan.

Denetleme Kurulu

Gökçe Belge, Mesut Meriç, Onur Özseler, Sühan Çoku­suğlu, Kerem Kahveci ve Sait Yılmaz.

#TÜGİAD
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