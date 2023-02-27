Son Dakika
TÜGİAD Bursa’da Selim Baykal dönemi
İş Dünyası 27.02.2023, 23:39
Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi’nin 13. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 12. Dönem Başkanı Ahmet Parseker, görevini Selim Baykal’a devretti. TÜGİAD Bursa Şubesi’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu
Selim Baykal, Hasan Keskin, Şeyma Özçimen, Ertan Çeçener, Nur Gül Arslan, Görkem Özkan, İrem Savcı, Arzu Işık, Sudan Şahin, Erol Akbaş, H. Burak Aras, Ali Erman Aytac, Yakup Değirmencioğlu, Ertan Demirdüzen, Alara Emengen, Kamer Enderer, Fatih Taşyakan ve Emir Türkkan.
Denetleme Kurulu
Gökçe Belge, Mesut Meriç, Onur Özseler, Sühan Çokusuğlu, Kerem Kahveci ve Sait Yılmaz.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız