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TOSYÖV Bursa Kazangil’le bir dönem daha “devam” dedi
İş Dünyası 01.05.2023, 23:14
Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa Destekleme Derneği’nin (TOSYÖV Bursa) 24. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda güven tazeleyen Yavuz Kazangil yeniden TOSYÖV Bursa başkanlığına seçildi. Dr. Gül Çiçek Zengin Bintaş’ın Divan Başkanlığında, Sinan Duran ile Emin Efdal Lapacı’nın Divan Kurulu üyeliğinde yapılan TOSYÖV Bursa’nın 24. Olağan Genel Kurulu Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi. TOSYÖV Bursa’nın 2023-2025 dönemi kurulları şöyle oluştu;
YÖNETİM KURULU (ASİL): Yavuz Kazangil, Emin Fatih Çelik, Damla Öztabak, Emir Efdal Lapacı, İsmail Duran, Aykutalp Kavurmacı, Bilal Çetinkaya, Cüneyt Kürşad Çıtak, Can Türköz
DENETLEME (ASİL): Tuncay Kiraz, Fatih Norman, Ruhiye Çetin
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