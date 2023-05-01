TOSYÖV Bursa Kazangil’le bir dönem daha “devam” dedi

Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöne­ticiler Vakfı Bursa Destek­leme Derneği’nin (TOSYÖV Bursa) 24. Ola­ğan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda güven ta­zeleyen Yavuz Kazangil yeniden TOSYÖV Bursa başkanlığına seçildi. Dr. Gül Çiçek Zen­gin Bintaş’ın Divan Başkanlığında, Sinan Duran ile Emin Efdal Lapacı’nın Divan Kurulu üyeliğinde yapılan TOS­YÖV Bursa’nın 24. Olağan Genel Kurulu Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde gerçek­leştirildi. TOSYÖV Bursa’nın 2023-2025 dönemi kurulları şöyle oluştu;

YÖNETİM KURULU (ASİL): Yavuz Kazangil, Emin Fatih Çelik, Damla Öztabak, Emir Efdal Lapacı, İs­mail Duran, Aykutalp Kavurmacı, Bilal Çetinkaya, Cüneyt Kürşad Çıtak, Can Türköz

DENETLEME (ASİL): Tuncay Kiraz, Fatih Norman, Ruhiye Çetin