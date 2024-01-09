TOBB KGK yol haritasını belirledi

Yeni dönemde hayata geçirilecek projeler ile kadınların ve gençlerin girişimcilik alanında daha fazla temsil edilmesini sağlamayı amaçladıklarını kaydeden TOBB Bursa İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sabriye Şen, “Eğitim ve mentorluk programları, özellikle üniversitelerimiz olmak üzere ortaya koyacağımız yeni iş birlikleri ve yenilikçi projelerle, bu potansiyeli hep birlikte harekete geçireceğiz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türk kadınının gücüne, becerisine, zekasına yakışır bir şekilde çalışmak, üretmek ve ülkemizin kalkınma hamlesine destek olmak adına, Bursa Kadın Girişimciler Kurulu olarak daha fazla üretecek ve ülkemize genç ve dinamik kadın girişimciler kazandıracağız” diye konuştu.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri yeni dönem projelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunarak, izleyecekleri yol haritasını belirledi. Kadın ve sürdürülebilirlik odaklı projelere ilişkin yapılan detaylı sunumların ardından çalışma grupları belirlenirken, ortak akıl toplantılarına devam edilmesine karar verildi.