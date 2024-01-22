TOBB Bursa KGK ile üniversiteler arasında iş birliği

Bursa Ticaret Borsası koordinatörlüğünde faaliyetlerini yürüten Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu girişimcilerin yetişmesini sağlamak, kadınları ve gençleri girişimci olmaya özendirmek amacıyla Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

Girişimciliğin sadece ekonomik büyümeyi değil, aynı zamanda toplumsal ve sosyal dönüşümü de tetikleyen güçlü bir araç olduğunu vurgulayan Sabriye Şen, “Bu iş birlikleri sonucunda, kadın ve genç girişimcilerimize sunacağımız destekler ile sürdürülebilir bir ekonomik geleceğin temellerini atmaya katkı sağlamış olacağız.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte toplumsal katkı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde ortak çalışmalar yapacağız. Bu faaliyetleri de ulusal ve uluslararası ölçekte duyurarak gerekli sosyal bilincin oluşturulması noktasında girişimlerde bulunacağız” şeklinde konuştu.

Ortak projeler yapılacak

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, “Protokolün ana amacı, üniversitemizde girişimcilik ekosistemini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmektir. Bu doğrultuda üniversitemiz bünyesinde TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ile ortak projelere imza atacağız, ortak eğitimler, atölye çalışmaları, yarışmalar ve paneller düzenleyeceğiz” dedi.