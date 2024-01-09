TİM-TEB girişim evi buluşması UİB’te gerçekleşti

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) ortaklığı ile hayata geçirilen TİM-TEB Girişim Evi Projesi’nin Bursa Buluşması Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde gerçekleştirildi. Toplantıya, UİB Koordinatör Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik, TİM-TEB Girişim Evi Koordinatörü Mehmet Şöhrap Sanlı, UİB bünyesindeki birliklerin yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve girişimciler katıldı.

Dünyada üretim ve iş yaşamında yaşanan değişimlere dikkat çeken UİB Koordinatör Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Baran Çelik; dijital ve yeşil dönüşüme ayak uydurmanın dünya ekonomilerinde yer edinebilmek için elzem hale geldiğini anlatarak, şunları söyledi: “Ülkeler artık start-up ekosistemlerinin gelişimleri ile yarışıyorlar. Ülke olarak dünyadaki güçlü konumumuzu sürdürebilmek için yaşanan değişimlere ayak uydurmamız gerekiyor. En büyük pazarımız olan Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakatı ile sanayilerimizin artık daha yeşil, döngüsel ve dijital bir hale dönüşmesi zorunluluk haline geldi. Sanayicilerimizin bu gelişimlere ayak uydurması, yeni oluşan dünya düzeni içinde pazar payını arttırması ve yaşanan dönüşümün güçlü bir parçası olması elzem bir hale geldi. Otomotiv ve tekstil sektörlerinde düzenlediğimiz etkinliklerle her yıl girişimcileri yatırımcılarla bir araya getiriyor, nitelikli projelere gerekli eğitim, mentörluk, ofis ve - laboratuvar desteği veriyoruz. Genç girişimcilerimiz artık arkalarında biz ihracatçıların olduğunu biliyor ve bu güvenle hareket ediyorlar” dedi.