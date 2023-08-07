TEKSİDER hedeflerini Rektör Prof. Dr. Yılmaz’la paylaştı
Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) Yönetim Kurulu üyeleri Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
TEKSİDER Yönetimi, çalışmalarını anlatıp, sektörlerine ve Bursa ekonomisine daha fazla değer sunabilmek için fikir alışverişi yapmak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof.Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret eden TEKSİDER Yöneticileri, Prof.Dr. Yılmaz’a görevinin hayırlı olmasını ve başarılar diledi.
Ziyarette dernekleri ve çalışmaları hakkında bilgiler veren TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, derneklerini sektör temsilcilerini bir araya getirerek, Bursa ekonomisinin lokomotiflerinde olan tekstil ve konfeksiyon sektörüne değer katmak amacıyla kurduklarını belirtti.
Ceyhan, “Markalaşma süreçlerinin firmalara ve ülkemize kattığı değerin bilinciyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.