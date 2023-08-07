TEKSİDER hedeflerini Rektör Prof. Dr. Yılmaz’la paylaştı

TEKSİDER Yönetimi, çalışmalarını anlatıp, sektörlerine ve Bursa ekonomisine daha fazla değer sunabilmek için fikir alışverişi yapmak amacıyla ziyaretlerini sürdürüyor. Son olarak geçtiğimiz aylarda Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanan Prof.Dr. Ferudun Yılmaz’ı ziyaret eden TEKSİDER Yö­neticileri, Prof.Dr. Yılmaz’a görevinin hayırlı olmasını ve başarılar diledi.

Ziyarette dernekleri ve çalışmaları hak­kında bilgiler veren TEKSİDER Yönetim Ku­rulu Başkanı Nermin Ceyhan, derneklerini sektör temsilcilerini bir araya getirerek, Bursa ekonomisinin lokomotiflerinde olan tekstil ve konfeksiyon sektörüne değer kat­mak amacıyla kurduklarını belirtti.

Ceyhan, “Markalaşma süreçlerinin fir­malara ve ülkemize kattığı değerin bilin­ciyle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.