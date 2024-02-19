TEKSİDER emin adımlarla ilerliyor

TEKSİDER Yönetimi, üyeleriyle bir araya gelerek, kısa ve uzun vadeli hedeflerini ve çalışmalarını masaya yatırdı. Aynı zamanda TEKSİDER’in ilk alt komisyonu olan Nakış Komisyonu’nun NY Nakış Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Yoğurtçuoğlu’nun başkanlığında oluşturulduğu toplantıda konuşan TEKSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Nermin Ceyhan, sektörlerinin ihracat potansiyeli, istihdam olanakları ve ekonomik kalkınma açısından önemli bir role sahip olduğunu söyledi. Ceyhan, TEKSİDER’i sektörlerinin iş dünyasındaki sesi ve temsilcisi haline getirmek için kurduklarını ve sektör temsilcilerini tek çatı altında birleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.