TEKSİDER ailesi büyüyor
Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında buluşturmak amacıyla kurulan Tekstil ve Konfeksiyon Sanayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) ailesi giderek büyüyor. Podyum Davet’te düzenlenen organizasyonda dernek üyelerinin rozetleri Kurucu Başkan Nermin Ceyhan tarafından takıldı.
Toplantıda TEKSİDER’in kuruluş süreci ve misyonu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Nermin Ceyhan, ilk organizasyonlarına imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. TEKSİDER’in, ‘sektörün sesi olma’ misyonu ile kurulduğunu belirten Ceyhan, kısa bir süre önce kurulmasına rağmen derneğin üye sayısının hızla arttığını söyledi. “Tekstil ve konfeksiyon sektörü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat bakımından otomotiv ile birlikte Bursa’nın iki lokomotif sektöründen biridir” dedi.
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Aralık 2022