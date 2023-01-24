TEKSİDER ailesi büyüyor

Bursa’da tekstil ve konfeksiyon sektöründe faa­liyet gösteren firmaları aynı çatı altında buluş­turmak amacıyla kurulan Tekstil ve Konfeksiyon Sa­nayi İş İnsanları Derneği (TEKSİDER) ailesi giderek büyüyor. Podyum Davet’te düzenlenen organizas­yonda dernek üyelerinin rozetleri Kurucu Başkan Nermin Ceyhan tarafından takıldı.

Toplantıda TEKSİDER’in kuruluş süreci ve mis­yonu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Ner­min Ceyhan, ilk organizasyonlarına imza atmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. TEKSİDER’in, ‘sek­törün sesi olma’ misyonu ile kurulduğunu belirten Ceyhan, kısa bir süre önce kurulmasına rağmen der­neğin üye sayısının hızla arttığını söyledi. “Tekstil ve konfeksiyon sektörü, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat bakımından otomotiv ile birlikte Bursa’nın iki lokomotif sektöründen biridir” dedi.