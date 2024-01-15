TechXtile Start Up Challenge 5. kez start alıyor

Türkiye genelinde girişimcilerin tekstil ve hazır giyim sektörüne dokunan fikir ve projeleriyle başvuru yaptığı program, bir yıla yayılan çok geniş bir eğitim ve eleme sürecini kapsıyor. Başvuru sürecini tamamlayan girişimciler, 2 gün süren interaktif genel girişimcilik eğitimlerine katılarak hem süreç hakkında bilgi aldılar hem de kendi projelerini kısaca tanıtma şansı yakaladılar.

Girişimcilerin potansiyelini desteklemek ve yenilikçi fikirlerini gerçeğe dönüştürebilmelerine imkân sağlamak için TechXtile Start-Up Challenge programını hayata geçirdiklerini belirten Başkan Pınar Taşdelen Engin, “Firmaların artık her şeyi entegre ve in house yapma çağının çoktan geçtiğine inanıyorum. Büyük firmalar da girişimci startuplarla ortak proje geliştirerek çok daha çabuk problemlere çözüm bulmaya çalışıyorlar. Bu program da sektörümüzün geleceğini şekillendirecek olan genç girişimcilerimizin önündeki kapıları aralamak için tasarlandı. TechXtile Start-Up Challenge ile amacımız; sadece bir program değil, aynı zamanda bir fırsatlar platformu oluşturmak. Yaratıcı projelere ev sahipliği yaparak ticarileşme süreçlerine destek vermek ve uluslararası alanda rekabet edebilir hale gelmelerine yardımcı olmak” dedi.