Sektörün kalbi Junioshow’da attı

Bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörünün Türkiye’deki en önemli buluşmaları arasında yer alan Junioshow Fuarı bitti. İki ayrı holde 100’e yakın yerli üreticinin katılımıyla düzenlenen fuarda sektörde modaya yön veren 0-12 yaş arası sonbahar-kış koleksiyonları, en yenilikçi ürün ve tasarımlar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve kent protokolü de fuarın ilk gününde BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş ve BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ile birlikte fuarı ziyaret ederek, firma temsilcileri ile bir araya geldi.

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa’nın bebe çocuk konfeksiyonu sektöründe marka şehir haline geldiğine vurgu yaptı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, BTSO olarak bebe ve çocuk konfeksiyonu sektörüne yönelik önemli projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, Bursa bebe çocuk konfeksiyonu sektörüne yapılan yatırımların karşılığının alındığını söyledi.

BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da Junioshow Fuarı’nın sektörün en önemli buluşmalarından biri haline geldiğini ifade etti.