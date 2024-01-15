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Şahterm Grup’tan renkli kutlama
Avrupa’nın önde gelen rezistans üreticilerinden olan Şahterm Grup, Deluxe Bursa’da düzenlenen görkemli bir gece ile yeni yıla start verdi.
İş Dünyası 15.01.2024, 19:48
Grup; 2024’ü personeliyle birlikte verdiği unutulmaz davetle karşıladı. Deluxe Bursa’da düzenlenen gece; Şahterm’ de 5, 10 ve 15. yıllarını dolduran personellere plaketleri verilerek başladı. Yapılan çekilişle tüm katılımcılara yeni yıl hediyelerinin dağıtıldığı gecede canlı müzik ve DJ performansı eşliğinde gönüllerince eğlenen Şahterm Grup ailesi, yeni yılın 2023 yılından daha güzel bir yıl olması dileklerinde bulundu.
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