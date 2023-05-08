Patent şampiyonları listesine BUÜ damgası

Türk üniversitelerinin 2022 yılı patent performansları belli oldu. 2020 yılında en iyi 10 üniversite arasında yer alan, 2021’de 6. olan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 2022 yılında da 7. sırada yer almayı başardı. Son 3 yıldır istikrarlı bir şekilde Ar-Ge, inovasyon, patent ve faydalı model çalışmalarına yoğunlaşan Üniversite, emeklerinin karşılığını listedeki yerini koruyarak alıyor.

Patent veri analizi ile kurumlara inovasyon stratejileri konusunda destekler sunan Patent Effect firması, 2022 Yılı Patent Performansları Listesi’ni açıkladı. BUÜ, TÜRKPATENT ve Avrupa Patent Ofisi verileri ve özel bir veri analiz aracı ile değerlendirilerek hazırlanan listenin “En İyi 10 Üniversite” sıralamasında bir kez daha kendisine yer buldu. BUÜ, 2022 Yılında Yayınlanan Türkiye (TR) Patent Başvuru Sayısı ile listede 7. sırada gösterildi. ULUTEK ise En İyi Teknoparklar sıralamasında 5.’liğini korumayı başardı.

Hayata geçirdiği projeler, ortaya koyduğu yeni vizyon ve akademisyenlere verilen destekler ile sadece 3 yılda Ar-Ge, patent, faydalı model ve Üniversite-Sanayi işbirliği alanlarında önemli bir çıkış yakalayan BUÜ, 2022 yılını da başarı ile kapatmanın gururunu yaşıyor. Toplam Yayınlanan Türkiye (TR) Patent Başvuru Sayısında 16. sırada yer alan BUÜ, 2022 Yılı PCT Patent Başvuru Sayısında ise 12.’liğe yükseldi. Açıklanan listede Toplam Tescil Edilen Avrupa Patent (EP) Sayısında 9. sırada bulunan BUÜ, Toplam Yayınlanan ABD (US) Patent Başvuru Sayısında 17. basamakta, Toplam Tescil Edilen ABD (US) Patent Sayısında ise 11. sırada gösterildi.