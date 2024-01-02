Özdilek’ten öğrencilere tavsiyeler

Bursa’da küçük bir havlu dokuma tezgahında iş hayatına başlayıp bugün Türkiye’nin sayılı holdinglerinden birisini kuran Hüseyin Özdilek, başarı hikayesini Mudanya Üniversitesi öğrencilerine anlattı, tavsiyelerde bulundu.

Mudanya Üniversitesi’nin başarı hikayeleriyle fark yaratan isimleri öğrencileri ile buluşturduğu “Tecrübe Konuşuyor” programının ikinci konuğu Özdilek Holding kurucusu Hüseyin Özdilek oldu. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Hüseyin Özdilek’in Mudanya Üniversitesinin isim babası olduğunu ve kuruluşundan itibaren her konuda büyük destek verdiğini belirtti.

Hüseyin Özdilek, “Bugüne kadar hep çalıştım. Sizlerin de çalışması, üretmesi lazım. İş yaparken planlamaya, optimal üretime ve pazarlamaya çok önem vermeli, işe göre adam çalıştırmalısınız. Çalışanınız her şeyden önce size güvenmeli. Nefsi arzularınız iş disiplininizin önüne geçmemeli. Öncelikle iyi insan olmayı hedefleyin, doğruluktan ödün vermeyin” diye konuştu.